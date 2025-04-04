В Чехії змінять умови перебування українців — що підготувала влада на 2025 рік

Закордонний паспорт і прапор Європейського союзу. Фото: УНІАН

У Чехії планують запровадити жорсткішу політику щодо громадян, які прибувають в країну задля пошуків притулку. Зміни також торкнуться іноземців, які вже проживають у країні, зокрема й українців.

Про це пише місцеве видання CTK.

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Що зміниться

Зазначається, що в рамках реформи міграційної політики чеська влада не тільки посилить нагляд за іноземними громадянами, а й прискорить процеси депортації. Влада, зокрема, планує запровадити такі зміни:

іноземцям, яких примусово виселять з країни, заборонять повторно подавати заяву на притулок;

якщо іноземця депортувала інша країна з ЄС, Чехія не переглядатиме це рішення;

рішення про відмову у притулку та депортацію ухвалюватимуть одночасно;

суд має розглядати питання депортації, якщо мігранта засудять за вчинення злочину;

мігрантів змусять проходити епідеміологічний скринінг;

поліція та влада отримають доступ до мобільних пристроїв мігрантів для ідентифікації;

влада зможе контролювати місце проживання шукачів притулку, обмежувати їхні соціальні гарантії та доступ до роботи;

справи про міжнародний захист розглядатимуть швидше — термін становитиме від п'яти тижнів до року.

Що ще варто знати

Європейські країни поступово переглядають умови перебування українських біженців. Так, нещодавно стало відомо, що німецький уряд планує скоротити базові соціальні виплати за програмою Bürgergeld. Таким чином в країні хочуть підвищити відповідальність одержувачів виплат і ефективно розподіляти бюджетні кошти.

Раніше ми розповідали, скільки біженців проживають у країнах Європейського Союзу. Так, за словами директорки Інституту демографії Елли Лібанової, за кордоном наразі перебувають понад 4 млн громадян України. Дізнавайтесь також, як українцям у Польщі отримати понад 400 тис. грн виплати.