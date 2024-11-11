Яку фінансову допомогу можуть отримати українці в Литві та хто має право на виплати

Марш солідарності з Україною в столиці Литви Вільнюсі. Фото: inews.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції (МОМ Литва) допоможе новоприбулим військовим біженцям з України. Їм буде надано одноразову виплату у розмірі 176 євро.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

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Підтримку буде надано громадянам України та громадянам третіх країн, які прибули до Литви з України, вперше перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу і зробили це не більше 40 календарних днів тому.

Для отримання виплат претенденти повинні зареєструватися в Департаменті міграції Литви та подати документи на дозвіл на проживання, а також відповідати встановленим критеріям.

Допомога призначена для одиноких батьків або опікунів з дітьми до 18 років, сімей з трьома та більше дітьми до 18 років, сімей з дитиною з обмеженими можливостями, вагітних жінок, осіб віком від 60 років та людей з обмеженими можливостями. Виплата також надається сім'ям з дітьми-інвалідами як дітям, так і дорослим.

"Зараз кількість прибулих, природно, зменшилася, але щотижня ми приймаємо кілька десятків українців, які рятуються від жахів війни, і їм, безумовно, потрібна передусім фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати для найнеобхідніших витрат", — заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Нагадаємо, ми писали хто в Україні може отримати до 3 000 доларів. Програму підтримки сільського господарства України реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps.

Також ми писали, що стали відомі умови призначення грошової допомоги на дітей у Німеччині. Таку дитячу дотацію виплачують неповнолітнім дітям або їхнім батькам.