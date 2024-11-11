Какую финансовую помощь могут получить украинцы в Литве и кто имеет право на выплаты

Марш солидарности с Украиной в столице Литвы в Вильнюсе. Фото: inews.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вильнюсский офис Международной организации по миграции (МОМ Литва) поможет вновь прибывшим военным беженцам из Украины. Им будет предоставлена единовременная выплата в размере 176 евро.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

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Поддержка будет предоставлена гражданам Украины и гражданам третьих стран, прибывшим в Литву из Украины, впервые пересекли внешнюю границу Европейского Союза и сделали это не более 40 календарных дней назад.

Для получения выплат претенденты должны зарегистрироваться в Департаменте миграции Литвы и подать документы на вид на жительство, а также соответствовать установленным критериям.

Помощь предназначена для одиноких родителей или опекунов с детьми до 18 лет, семей с тремя и более детьми до 18 лет, семей с ребенком с ограниченными возможностями, беременных женщин, лиц старше 60 лет и людей с ограниченными возможностями. Выплата также предоставляется семьям с детьми-инвалидами как детям, так и взрослым.

"Сейчас количество прибывших, естественно, уменьшилось, но еженедельно мы принимаем несколько десятков украинцев, которые спасаются от ужасов войны, и им, безусловно, нужна, прежде всего, финансовая помощь. Поэтому мы обеспечим уязвимым беженцам войны единовременные выплаты для самых необходимых расходов", — заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингелис.

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