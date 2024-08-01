Біженці у Болгарії — українцям продовжили програму надання житла та виплат

Люди на вулицях Софії. Фото: livejournal

Уряд Болгарії продовжив дію підтримки українців, які отримали тимчасовий захист, до кінця 2024 року. Йдеться про програму розміщення громадян.

Про це повідомляє видання The Sofia Globe.

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Програма підтримки українців у Болгарії

Схема допомоги, яка передбачає надання державних виплат на проживання, мала закінчитися 31 липня поточного року.

Статус тимчасового захисту надає право громадянам на низку послуг та можливостей:

на освіту;

медичне страхування і обслуговування;

доступ до ринку праці;

соціальну допомогу;

дозвіл на проживання на період тимчасового захисту;

забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання).

Які суми держава надає на біженців

У Болгарії громадяни, яким надано статус захисту і які стоять на обліку в Бюро праці, мають право на грошову допомогу на харчування та проживання.

Програма державної підтримки щодо розміщення українців дозволяє проживати на спеціальних базах, в гуртожитках, готелях або в житлі, що надають різноманітні організації та волонтери.

Зазначається, що громадяни, які прийняли для проживання українських біженців, продовжуватимуть отримувати 15 левів на особу на день (319 гривень).

Нині відомо, що з моменту повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році до Болгарії в’їхало 2,454 млн українців.

Загалом там зареєстрували 181,86 тис. осіб за схемою тимчасового захисту ЄС. Нині в країні залишаються 55,3 тис. осіб, а за державною схемою влаштовано близько 6 тис. громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, із серпня 2024 року у Чехії підвищать виплати українським біженцям на житло. Причиною є те, що восени закінчиться термін права на безплатне тимчасове проживання для українців з невразливих категорій.

Також ми писали, що у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.