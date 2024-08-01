Біженці у Болгарії — українцям продовжили програму надання житла та виплат

Українцям у Болгарії продовжили програму допомоги — які суми виплат отримають
Уряд Болгарії продовжив дію підтримки українців, які отримали тимчасовий захист, до кінця 2024 року. Йдеться про програму розміщення громадян.
Про це повідомляє видання The Sofia Globe.
Програма підтримки українців у Болгарії
Схема допомоги, яка передбачає надання державних виплат на проживання, мала закінчитися 31 липня поточного року.
Статус тимчасового захисту надає право громадянам на низку послуг та можливостей:
- на освіту;
- медичне страхування і обслуговування;
- доступ до ринку праці;
- соціальну допомогу;
- дозвіл на проживання на період тимчасового захисту;
- забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання).
Які суми держава надає на біженців
У Болгарії громадяни, яким надано статус захисту і які стоять на обліку в Бюро праці, мають право на грошову допомогу на харчування та проживання.
Програма державної підтримки щодо розміщення українців дозволяє проживати на спеціальних базах, в гуртожитках, готелях або в житлі, що надають різноманітні організації та волонтери.
Зазначається, що громадяни, які прийняли для проживання українських біженців, продовжуватимуть отримувати 15 левів на особу на день (319 гривень).
Нині відомо, що з моменту повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році до Болгарії в’їхало 2,454 млн українців.
Загалом там зареєстрували 181,86 тис. осіб за схемою тимчасового захисту ЄС. Нині в країні залишаються 55,3 тис. осіб, а за державною схемою влаштовано близько 6 тис. громадян.
Що ще варто знати
Нагадаємо, із серпня 2024 року у Чехії підвищать виплати українським біженцям на житло. Причиною є те, що восени закінчиться термін права на безплатне тимчасове проживання для українців з невразливих категорій.
Також ми писали, що у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.
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