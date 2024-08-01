Беженцы в Болгарии — украинцам продлили программу предоставления жилья и выплат

Украинцам в Болгарии продлили программу помощи — какие суммы выплат получат
Правительство Болгарии продлило действие поддержки украинцев, получивших временную защиту, до конца 2024 года. Речь идет о программе размещения граждан.
Об этом сообщает издание The Sofia Globe.
Программа поддержки украинцев в Болгарии
Схема помощи, которая предусматривает предоставление государственных выплат на проживание, должна была завершиться 31 июля текущего года.
Статус временной защиты предоставляет право гражданам на ряд услуг и возможностей:
- на образование;
- медицинское страхование и обслуживание;
- доступ к рынку труда;
- социальную помощь;
- вид на жительство на период временной защиты;
- обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление жилищных средств).
Какие суммы государство предоставляет на беженцев
В Болгарии граждане, которым предоставлен статус защиты и стоящие на учете в Бюро труда, имеют право на денежную помощь на питание и проживание.
Программа государственной поддержки по размещению украинцев позволяет проживать на специальных базах, в общежитиях, гостиницах или жилье, которые предоставляют различные организации и волонтеры.
Отмечается, что граждане, принявшие для проживания украинских беженцев, будут продолжать получать 15 левов в день (319 гривен).
Сейчас известно, что с момента полномасштабной войны России против Украины в 2022 году в Болгарию въехало 2,454 млн украинцев.
В общей сложности там зарегистрировали 181,86 тыс. человек по схеме временной защиты ЕС. В настоящее время в стране остается 55,3 тыс. человек, а по государственной схеме устроено около 6 тыс. граждан.
Что еще стоит знать
Напомним, с августа 2024 года в Чехии повысят выплаты украинским беженцам на жилье. Причиной того, что осенью истечет срок права на бесплатное временное проживание для украинцев из неуязвимых категорий.
Также мы писали, что в Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.
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