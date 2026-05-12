Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям стане складніше отримати паспорт Польщі: що може змінитися

Українцям стане складніше отримати паспорт Польщі: що може змінитися

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 13:30
Отримати громадянство Польщі стане складніше: як і чому зміняться правила
Паспорти Польщі, людина пише тест. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі для іноземців хочуть ускладнити процедуру набуття громадянства. Серед пропозицій — люди здаватимуть тест з історії та цінностей держави. До того ж в країні можуть переглянути термін мінімального проживання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на inPoland.

Як зміняться умови для набуття громадянства Польщі 

Зміни у Законі про польське громадяство, ініційовані Міністерством внутрішніх справ (MSWiA) передбачають, що іноземці отримуватимуть паспорт країни лише після того, як: 

  • складуть спеціальний тест з майже 40 запитань;
  • підтвердять знання польської мови щонайменше на рівні B2;
  • підпишуть акт лояльності до Республіки Польща;
  • проживуть у Польщі не менше восьми років;
  • отримають польське податкове резидентство.

Який тест складатимуть іноземці у Польщі

Йдеться про так званий "тест на громадянство". З його допомогою оцінюватимуть, як іноземець інтегрувався у польське суспільство.  Зокрема, перевірятимуть:

  • знання з історії Польщі;
  • розуміння цінностей та принципів держави;
  • рівень інтеграції в національну спільноту.

Очікується, що зміни підвищать престиж польського громадянства. До того ж іноземці, які хочуть отримати польський паспорт, знатимуть про чіткі критерії для його видачі. Водночас MSWiA на своїй сторінці у соціальній мережі X наголосили, що польське громадянство — це привілей, який потрібно заслужити.

Читайте також:
null
У Міністерстві внутрішніх справ Польщі розповіли, як зміниться процедура громадянства. Скріншот: MSWiA/X

"Тому ми плануємо запровадити зміни, які гарантуватимуть, що кожен, кого ми приймаємо в нашій країні, буде цього гідним", — йдеться у повідомленні. 

Наразі відбувається підготовка для змін у законодавстві країни. Та остаточне ріщення щодо впровадження нових правил ухвалюватиме парламент країни. 

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 квітня працівники у Польщі отримують підвищені виплати. Зокрема, компенсація за нещасний випадок на виробництві становить від 1 781 до 160 264 злотих. Нові ставки запровадили на рік. 

Також Новини.LIVE писали, що державний банк Польщі Bank Gospodarstwa Krajowego розпочне свою діяльність в Україні. У фінустанові можна буде оформити позики, гранти, гарантії, а також скористатися програмами розвитку експорту.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

громадянство українці в Польщі зміна громадянства
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації