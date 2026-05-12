Отримати громадянство Польщі стане складніше: як і чому зміняться правила

Паспорти Польщі, людина пише тест. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі для іноземців хочуть ускладнити процедуру набуття громадянства. Серед пропозицій — люди здаватимуть тест з історії та цінностей держави. До того ж в країні можуть переглянути термін мінімального проживання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на inPoland.

Як зміняться умови для набуття громадянства Польщі

Зміни у Законі про польське громадяство, ініційовані Міністерством внутрішніх справ (MSWiA) передбачають, що іноземці отримуватимуть паспорт країни лише після того, як:

складуть спеціальний тест з майже 40 запитань;

підтвердять знання польської мови щонайменше на рівні B2;

підпишуть акт лояльності до Республіки Польща;

проживуть у Польщі не менше восьми років;

отримають польське податкове резидентство.

Який тест складатимуть іноземці у Польщі

Йдеться про так званий "тест на громадянство". З його допомогою оцінюватимуть, як іноземець інтегрувався у польське суспільство. Зокрема, перевірятимуть:

знання з історії Польщі;

розуміння цінностей та принципів держави;

рівень інтеграції в національну спільноту.

Очікується, що зміни підвищать престиж польського громадянства. До того ж іноземці, які хочуть отримати польський паспорт, знатимуть про чіткі критерії для його видачі. Водночас MSWiA на своїй сторінці у соціальній мережі X наголосили, що польське громадянство — це привілей, який потрібно заслужити.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі розповіли, як зміниться процедура громадянства. Скріншот: MSWiA/X

"Тому ми плануємо запровадити зміни, які гарантуватимуть, що кожен, кого ми приймаємо в нашій країні, буде цього гідним", — йдеться у повідомленні.

Наразі відбувається підготовка для змін у законодавстві країни. Та остаточне ріщення щодо впровадження нових правил ухвалюватиме парламент країни.

