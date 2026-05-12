Главная Финансы Украинцам станет сложнее получить паспорт Польши: что может измениться

Дата публикации 12 мая 2026 13:30
Получить гражданство Польши станет сложнее: как и почему изменятся правила
Паспорта Польши, человек пишет тест. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Польше для иностранцев хотят усложнить процедуру получения гражданства. Среди предложений — люди будут сдавать тест по истории и ценностям государства. К тому же в стране могут пересмотреть срок минимального проживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на inPoland.

Как изменятся условия для получения гражданства Польши

Изменения в Законе о польском гражданстве, инициированные Министерством внутренних дел (MSWiA) предусматривают, что иностранцы будут получать паспорт страны только после того, как:

  • сдадут специальный тест из почти 40 вопросов;
  • подтвердят знание польского языка минимум на уровне B2;
  • подпишут акт лояльности к Республике Польша;
  • проживут в Польше не менее восьми лет;
  • получат польское налоговое резидентство.

Какой тест будут сдавать иностранцы в Польше

Речь идет о так называемом "тесте на гражданство". С его помощью будут оценивать, как иностранец интегрировался в польское общество. В частности, будут проверять:

  • знания по истории Польши;
  • понимание ценностей и принципов государства;
  • уровень интеграции в национальное сообщество.

Ожидается, что изменения повысят престиж польского гражданства. К тому же иностранцы, которые хотят получить польский паспорт, будут знать о четких критериях для его выдачи. В то же время MSWiA на своей странице в социальной сети X отметили, что польское гражданство — это привилегия, которую нужно заслужить

"Поэтому мы планируем ввести изменения, которые будут гарантировать, что каждый, кого мы принимаем в нашей стране, будет этого достойным", — говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел Польши рассказали, как изменится процедура предоставления гражданства. Скриншот: MSWiA/X

Сейчас в Польше продолжается подготовка для изменений в законодательстве страны. И окончательное решение по внедрению новых правил будет принимать парламент.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 апреля работники в Польше получают повышенные выплаты. В частности, компенсация за несчастный случай на производстве составляет от 1 781 до 160 264 злотых. Новые ставки ввели на год.

Также Новини.LIVE писали, что государственный банк Польши Bank Gospodarstwa Krajowego начнет свою деятельность в Украине. В финучреждении можно будет оформить займы, гранты, гарантии, а также воспользоваться программами развития экспорта.

гражданство украинцы в Польше смена гражданства
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
