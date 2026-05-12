Получить гражданство Польши станет сложнее: как и почему изменятся правила

Паспорта Польши, человек пишет тест.

В Польше для иностранцев хотят усложнить процедуру получения гражданства. Среди предложений — люди будут сдавать тест по истории и ценностям государства. К тому же в стране могут пересмотреть срок минимального проживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на inPoland.

Как изменятся условия для получения гражданства Польши

Изменения в Законе о польском гражданстве, инициированные Министерством внутренних дел (MSWiA) предусматривают, что иностранцы будут получать паспорт страны только после того, как:

сдадут специальный тест из почти 40 вопросов;

подтвердят знание польского языка минимум на уровне B2;

подпишут акт лояльности к Республике Польша;

проживут в Польше не менее восьми лет;

получат польское налоговое резидентство.

Какой тест будут сдавать иностранцы в Польше

Речь идет о так называемом "тесте на гражданство". С его помощью будут оценивать, как иностранец интегрировался в польское общество. В частности, будут проверять:

знания по истории Польши;

понимание ценностей и принципов государства;

уровень интеграции в национальное сообщество.

Ожидается, что изменения повысят престиж польского гражданства. К тому же иностранцы, которые хотят получить польский паспорт, будут знать о четких критериях для его выдачи. В то же время MSWiA на своей странице в социальной сети X отметили, что польское гражданство — это привилегия, которую нужно заслужить

"Поэтому мы планируем ввести изменения, которые будут гарантировать, что каждый, кого мы принимаем в нашей стране, будет этого достойным", — говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел Польши рассказали, как изменится процедура предоставления гражданства. Скриншот: MSWiA/X

Сейчас в Польше продолжается подготовка для изменений в законодательстве страны. И окончательное решение по внедрению новых правил будет принимать парламент.

