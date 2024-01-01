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Українцям стане простіше робити розрахунки — що змінилося з 1 січня

1 січня 2024 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розрахунки за покупки — що змінилося для українців з 1 січня
Касовий апарат. Фото: vl.tax.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 1 січня 2024 року набирає чинності нова норма постанови Кабінету міністрів у сфері роздрібної торгівлі. Йдеться про обов'язок торгівців мати POS-термінали для здійснення безготівкових розрахунків.

Це передбачено урядовою постановою № 894 від 29.07.2022 року.

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Обов’язковість наявності POS-терміналів для торгівців

Згідно з вимогами, POS-термінали стануть обов’язковими для тих, хто здійснює господарську діяльність у населених пунктах, де чисельність населення становить 5-25 тис. осіб.

Безготівкові розрахунки мають бути забезпечені за реалізовані товари чи надані послуги, зокрема ті, продаж яких здійснюється дистанційно.

У разі порушення вимог передбачається адміністративна відповідальність для ФОП чи посадовця компанії:

  • штраф від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн;
  • штраф від 8,5 тис. грн до 1,7 тис. грн за повторне порушення за рік.

Безготівкові розрахунки в Україні

За інформацією Національного банку, сума операцій (безготівкових та готівкових) за допомогою платіжних карток в Україні та за її межами у третьому кварталі минулого року становила 1,407 трлн грн, з них безготівкові — на 890,8 млрд грн.

На безготівкові операції за сумою припадає 63,3% від загальної суми операцій за картками.

Найбільше — за розрахунки у торговельних мережах — 47,0% на суму 419,2 млрд грн.

При цьому перекази з картки на картку становили третину за сумою — понад 31%. Водночас 14,5% — оплата онлайн за товари та послуги.

За даними НБУ, мережа POS-терміналів продовжує зростати п’ятий квартал поспіль. Лідирують держбанки. Восени нарахували 437 тис. терміналів, зокрема у ПриватБанку — 273 тис. од.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" планує запровадити інноваційні сервіси у найближчому майбутньому. Зокрема, вони будуть корисні для українського бізнесу.

Раніше ми писали, що українці втрачають гроші під час онлайн-шопінгу. Зокрема, розповіли, чому та які продукти небезпечно купувати в інтернет-магазинах.

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