Сервіси ПриватБанку — відомо, які послуги запустить банк у 2024 році

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Privatbank

Державна фінустанова "ПриватБанк" планує запровадити інноваційні сервіси у найближчому майбутньому. Зокрема, вони будуть корисні для українського бізнесу.

Про це розповів голова правління ПриватБанку Герхард Беш, пише NV.

Читайте також:

Детальніше про сервіси ПриватБанку

За його словами, банк в останні роки запропонував клієнтам низку нових послуг. Зокрема, у 2022 та 2023 роках мобільний застосунок "Термінал" став проривною технологією, що дозволила бізнесу приймати оплату платіжними картками за товари та послуги навіть, коли були відключення електроенергії.

Таке рішення дало можливість підприємцям відповідати нормам законодавства у питанні проведення обов'язкових розрахункових операцій.

Ще одна знаменна подія року — запуск наприкінці жовтня "Терміналу" для iPhone.

"Наша команда еквайрингу продемонструвала вражаючу ефективність, співпрацюючи з корпорацією Apple, яка спочатку не розглядала Україну як один із потенційних ринків для цієї технології. Ми стали третьою країною в Європі та сьомою у світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише iPhone", — зауважив голова правління банку.

Які очікуються новації від ПриватБанку

Як зазначив посадовець, у питанні принципово нових сервісів — зараз команда бізнес-банкінгу активно працює над розробкою платіжного рішення для бізнесу, діяльність якого пов'язана з гостинністю та закладами харчування.

Окрім того, працюють над системою онлайн-кредитування та розвитком інформаційних послуг для бізнесу. Зокрема, наступного року важливим удосконаленням стане запровадження бізнес-розстрочки, що є аналогом "Оплати частинами бізнесу".

Також розробники працюють над новими програмами лояльності для українців, які теж стануть новими для ринку, додав Герхард Беш.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

Новини.LIVE писали про те, що ПриватБанк виплатить українцям грошові винагороди за перекази через мобільний застосунок "Приват24". У рамках акції можна отримати до 25 тис. гривень.