Расчеты за покупки — что изменилось для украинцев с 1 января

Кассовый аппарат. Фото: vl.tax.gov.ua

С 1 января 2024 года вступает в силу новая норма постановления Кабинета министров в сфере розничной торговли. Речь идет об обязанности торговцев иметь POS-терминалы для безналичных расчетов.

Это предусмотрено правительственным постановлением №894 от 29.07.2022 года.

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Согласно требованиям, POS-терминалы станут обязательными для тех, кто осуществляет хозяйственную деятельность в населенных пунктах, где численность населения составляет 5-25 тыс. человек.

Безналичные расчеты должны быть обеспечены за реализованные товары или услуги, в частности те, продажа которых осуществляется дистанционно.

В случае нарушения требований предусматривается административная ответственность для ФЛП или должностного лица компании:

штраф от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн.;

штраф от 8,5 тыс. грн до 1,7 тыс. грн за повторное нарушение за год.

Безналичные расчеты в Украине

По информации Национального банка, сумма сделок (безналичных и наличных) с помощью платежных карт в Украине и за ее пределами в третьем квартале прошлого года составила 1,407 трлн грн, из них безналичные — на 890,8 млрд грн.

На безналичные операции по сумме приходится 63,3% от общей суммы операций по карточкам.

Больше всего — за расчеты в торговых сетях — 47,0% на сумму 419,2 млрд грн.

При этом переводы с карты на карту составляли треть по сумме — более 31%. В то же время 14,5% — оплата онлайн за товары и услуги.

По данным НБУ, сеть POS-терминалов продолжает расти пятый квартал подряд. Лидируют госбанки. Осенью насчитали 437 тыс. терминалов, в том числе в ПриватБанке — 273 тыс. ед.

Что еще стоит знать

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