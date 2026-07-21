Нові правила оформлення пенсії в Україні: які документи більше не знадобляться

Пенсіонери на вулиці, вивіска ПФУ. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Незабаром українцям мають спростити оформлення пенсії. Якщо вся необхідна інформація про людину вже є в державних електронних реєстрах, Пенсійний фонд більше не зможе вимагати паперові довідки чи інші документи. Тобто людям більше не доведеться витрачати час на пошук архівів, збирати десятки паперів або доводити те, що вже є в державних базах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який вступить в силу 2 серпня цього року.

Пенсійний фонд сам перевірятиме інформацію

Після набуття чинності закону Пенсійний фонд отримуватиме необхідні дані через державні електронні реєстри та інформаційні системи. Якщо відомості про трудовий стаж, зарплату, сплату єдиного соціального внеску чи інші необхідні дані вже є в реєстрах, людині не знадобиться повторно підтверджувати їх документами. У цьому випадку ПФУ заборонено вимагати такі документи.

Для чого ухвалили ці зміни

Нові правила мають допомогти насамперед тим українцям, які через війну втратили документи, не можуть отримати довідки через знищені архіви, ліквідовані підприємства або тимчасову окупацію територій.

Що робити, якщо потрібної інформації в реєстрах немає

Якщо Пенсійний фонд не знайде потрібних відомостей у державних базах, він має зв'язатися с заявником і пояснити, як підтвердити страховий стаж.

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Документи можна буде подати:

особисто;

через електронний кабінет Пенсійного фонду.

За необхідності підтвердити стаж можна буде і через суд.

Що зміниться у зарахуванні стажу

Ще одна важлива зміна стосується працівників, за яких роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок. Якщо людина офіційно працювала, а роботодавець заборгував внески, цей період все одно можуть зарахувати до страхового стажу. Для цього роботодавець повинен подати відповідну звітність.

Як підтвердити стаж, якщо трудової книжки немає

Якщо трудова книжка втрачена або в ній немає потрібних записів, підтвердити стаж дозволять:

документами, які підтверджують періоди роботи;

показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником (у випадках, визначених урядом);

рішенням суду про встановлення факту трудових відносин та характеру виконуваної роботи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ветерани праці можуть претендувати не лише на соціальні пільги, а й на доплату до пенсії, якщо мають особливі заслуги перед Україною. Розмір такої надбавки становить від 20% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для цього потрібно мати необхідний стаж, оформити відповідний статус та отримати посвідчення.

Також Новини.LIVE писали, що військові пенсіонери можуть отримувати щомісяця доплату у 1 297 гривень, що становить 50% мінімальної пенсії. Надбавку призначають непрацюючим колишнім військовослужбовцям, які утримують непрацездатних членів сім'ї.