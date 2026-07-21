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Главная Финансы Украинцам станет проще оформить пенсию: какие документы больше не придется собирать

Украинцам станет проще оформить пенсию: какие документы больше не придется собирать

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 18:00
Новые правила оформления пенсии в Украине: какие документы больше не понадобятся
Пенсионеры на улице, вывеска ПФУ. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В скором времени украинцам должны упростить оформление пенсии. Если вся необходимая информация о человеке уже имеется в государственных электронных реестрах, Пенсионный фонд больше не сможет требовать бумажные справки или другие документы. То есть людям больше не придется тратить время на поиск в архивах, сбор десятков бумаг или подтверждение того, что уже есть в государственных базах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступит в силу 2 августа этого года.

Пенсионный фонд будет самостоятельно проверять информацию

После вступления закона в силу Пенсионный фонд будет получать необходимые данные через государственные электронные реестры и информационные системы. Если сведения о трудовом стаже, зарплате, уплате единого социального взноса или другие необходимые данные уже есть в реестрах, человеку не понадобится повторно подтверждать их документами. В этом случае ПФУ запрещено требовать такие документы.

Для чего были приняты эти изменения

Новые правила должны помочь в первую очередь тем украинцам, которые из-за войны потеряли документы, не могут получить справки из-за уничтоженных архивов, ликвидированных предприятий или временной оккупации территорий.

Что делать, если нужной информации в реестрах нет

Если Пенсионный фонд не найдет необходимых сведений в государственных базах, он должен связаться с заявителем и объяснить, как подтвердить страховой стаж.

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Документы можно будет подать:

  • лично;
  • через электронный кабинет Пенсионного фонда.

При необходимости подтвердить стаж можно будет и через суд.

Что изменится в зачете стажа

Еще одно важное изменение касается работников, за которых работодатель не уплатил единый социальный взнос. Если человек официально работал, а работодатель задолжал взносы, этот период все равно могут зачесть в страховой стаж. Для этого работодатель должен подать соответствующую отчетность.

Как подтвердить стаж, если трудовой книжки нет

Если трудовая книжка утеряна или в ней отсутствуют необходимые записи, подтвердить стаж позволят:

  • документы, подтверждающие периоды работы;
  • показаниями не менее двух свидетелей, работавших вместе с заявителем (в случаях, определенных правительством);
  • решением суда об установлении факта трудовых отношений и характера выполняемой работы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ветераны труда могут претендовать не только на социальные льготы, но и на доплату к пенсии, если имеют особые заслуги перед Украиной. Размер такой надбавки составляет от 20% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для этого необходимо иметь требуемый стаж, оформить соответствующий статус и получить удостоверение.

Также Новини.LIVE писали, что военные пенсионеры могут ежемесячно получать доплату в размере 1 297 гривен, что составляет 50% минимальной пенсии. Надбавку назначают неработающим бывшим военнослужащим, которые содержат нетрудоспособных членов семьи.

выплаты пенсии Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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