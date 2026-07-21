Пенсійні надбавки: на які гарантії можуть розраховувати ветерани праці

Жінка похилого віку, пенсійне посвідчення. Фото: Новини.LIVE, ПФУ. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадянам зі статусом ветерана праці передбачається цілий набір соцгарантій у вигляді медичних пільг, санаторно-курортного лікування, пріоритетного обслуговування, а в деяких випадках — додаткових сум коштів до пенсійних виплат. Відомо, хто має право на такий статус та як оформити.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на норми закону 3721-XII.

Кому надають статус ветерана праці в Україні

Згідно із законом "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", для того, щоб зватися ветераном праці, потрібно відпрацювати певну кількість років. Водночас, правила надання такого статусу різниться для чоловіків та жінок. Базові умови наступні:

для чоловіків, які мають стаж роботи 40 років і вийшли на пенсію;

для жінок, які вже вийшли на пенсію, стаж становить 35 років.

Водночас, окремі категорії зможуть оформити статус і за іншими підставами. Зокрема, пенсію на пільгових умовах надають за роботу у шкідливих чи важких умовах.

Проте сам стаж без документального підтвердження не дасть можливості отримати статус ветерана праці. У 2026 році бувають ситуації втрати інформації, що необхідно відновити довідками.

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Які доплати до пенсії та пільги передбачені для ветеранів праці

Доплату до пенсії ветеранам праці не надають автоматично за сам статус. Закон про соцзахист таких осіб передбачає в основному пільги та гарантії, а додаткові нарахування до пенсії, як правило, виникають у ситуації, коли у громадянина є особливі заслуги перед батьківщиною.

Якщо трудові заслуги пенсіонера підпадають під норми закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то можна оформити доплату у сумі, що залежить від категорії заслуг. В основному від 20% до 40% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Таким чином, надбавка до пенсії для ветеранів праці можлива, однак вона прив’язана до конкретної підстави.

Також закон передбачає для ветеранів праці різноманітні пільги:

першочергове безплатне зубопротезування;

санаторно-курортне лікування або компенсація;

щорічні медогляди та диспансеризація;

першочергове обслуговування в медзакладах та аптеках;

першочергова шпиталізація.

Для того, щоб отримати пільги, необхідно виконати кілька кроків:

оформити статус ветерана праці та отримати посвідчення;

подати заяву в органи, що відповідають за конкретну пільгу (Пенсійний фонд, орган соцзахисту, податкову, медзаклад).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПФУ поінформував, за яких умов громадяни можуть отримати доплату у 50% від мінімальної пенсії цього року. Такою преференцією може скористатися особлива категорія громадян. Право на додаткову виплату може виникнути у разі дотримання певних умов.

Ще Новини.LIVE писали, кому передбачена підвищена мінімальна держгарантія до пенсії. Норми чинного законодавства передбачають надання особливих виплат у зв’язку з втратою годувальника. У 2026 році для декого сума дорівнює 3 540 грн. Виплати були переглянуті для низки осіб. Однак на кінцеву суму може впливати низка факторів.