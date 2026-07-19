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Головна Фінанси Пенсія з інвалідності: кому відмовляють та які документи потрібні

Пенсія з інвалідності: кому відмовляють та які документи потрібні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 06:10
Пенсія людям з інвалідністю: ключові причини відмови у виплатах у 2026 році
Люди похилого віку, гроші на столі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадянам з інвалідністю передбачена державна пенсія, однак оформити її вдається не всім, адже у деяких випадках Пенсійний фонд може відмовити у призначенні виплат. Є кілька причин негативного розвитку подій у 2026 році.

Про те, які обставини можуть загрожувати у призначенні виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

Ключові причини відмови у пенсії з інвалідності у 2026 році

Згідно з інформацією сервісу державних послуг "Дія", існує кілька підстав для відмови у призначенні пенсії з інвалідності, зокрема, уникнути їх дозволить наявність потрібних документів.

Ключових причин для відмови дві:

  1. Відсутність у людини права на таку пенсію;
  2. Неповний пакет документів. 

За першої обставини експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування можуть не надати групу інвалідності за результатом огляду, водночас за другої — відповідальність лежить виключно на заявнику, який не зібрав достатньої кількості документів.

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Як зазначається, для оформлення пенсії з інвалідності потрібні:

  • заява на призначення пенсії;
  • паспорт чи тимчасове посвідчення;
  • документи про місце проживання/реєстрацію; 
  • необхідно підтвердити страховий стаж;
  • додати лікарський висновок (для військових — довідку військово-лікарської комісії).

З-поміж інших важливих паперів у 2026 році, відсутність яких стане причиною відмови:

  • довідка про заробітну плату за 60 місяців до 30 червня 2000 року;
  • дані про грошове забезпечення та страхові внески (для військових);
  • документи про особливий статус (за наявності);
  • підтвердження про неотримання пенсії за місцем реєстрації в РФ;
  • декларація про відсутність громадянства держави-агресора. 

Які розміри пенсії з інвалідності у 2026 році

Пенсію з інвалідності призначають за наявного стажу — від одного до 15 років, тривалість якого залежить від віку, коли людині була встановлена інвалідність.

Згідно з даними ПФУ, розмір пенсійної виплати для громадян з таким статусом рахують як відсоток від пенсії за віком. А саме:

  • перша група інвалідності дає 100% такої пенсії;
  • друга група інвалідності — 90%; 
  • третя група інвалідності — 50%. 

Також до страхового стажу зараховують і термін від встановлення інвалідності до 60-річного віку.

Окрім того, має велике значення, коли подавати заяву до ПФУ для призначення виплати. У разі, якщо звернутися упродовж трьох місяців від дати встановлення інвалідності, то пенсію нарахують від дня встановлення, а якщо пізніше, то з дати подання заяви.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цьогоріч посилену державну підтримку мають рідні загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Зокрема, у липні нарахують мінімальну пенсійну допомогу вищу проти відповідного періоду минулого року на 3 920 грн. Як пояснили у ПФУ, з березня гарантована сума підвищилась до 10 020 грн. 

Раніше Новини.LIVE писали, кому у серпні 2026 року ПФУ нарахує додаткові виплати до основної пенсії. Допомогу нададуть для окремих категорій громадян, виплати будуть стартувати з 450 грн. Право на таку матеріальну допомогу варто уточнити у фонді, оскільки за деяких умов необхідно буде написати окрему заяву.  

пенсії гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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