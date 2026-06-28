Українцям скасували частину пільг: про які виплати йдеться

Пенсіонерка на вулиці, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

В Україні з нинішнього року діють нові правила для донорів крові. Через зміни в законодавстві частину пільг прибрали. Також почесні донори втратили деякі надбавки.

Що саме змінилося, розповіли в Пенсійному фонді, передає Новини.LIVE.

Яку пільгу скасували

Раніше донорам, які протягом року безоплатно здали необхідну кількість крові або її компонентів, могли виплачувати лікарняні у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу.

Це стосувалося тих, хто за рік безоплатно здійснив:

дві максимально допустимі донації крові;

чотири донації плазми;

або дві донації тромбоцитів методом аферезу.

Однак із 26 січня 2026 року ця пільга більше не надається, адже відповідна норма закону втратила чинність.

Хто ще може скористатися пільгою

Відомо про важливе уточнення: якщо право на підвищену оплату лікарняного було отримане до 25 січня 2026 року, воно залишається чинним протягом одного року.

Що змінилося для Почесних донорів

Статус Почесного донора присвоюють тим, хто безоплатно здав:

40 максимально допустимих доз крові;

або 60 доз плазми;

або 40 донацій клітин крові методом аферезу.

Раніше українцям з цим званням платили щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму.

Але тепер ці надбавки більше не призначаються, хоча і тут є винятки.

Якщо надбавку до пенсії було призначено до 25 січня 2026 року, її виплачуватимуть і надалі. Тобто нові правила не стосуються тих Почесних донорів, які встигли оформити цю пільгу до змін у законі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям стане простіше економити на ліках. МОЗ запустив сервіс, який дозволяє швидко знайти дешевші аналоги препаратів із тією ж діючою речовиною. Достатньо відсканувати QR-код з паперової пам’ятки від лікаря, і система покаже ціни в аптеках та найдоступніші варіанти.

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