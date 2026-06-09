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Головна Фінанси Українцям перепризначають пільги на комуналку: хто може звернутися в ПФУ

Українцям перепризначають пільги на комуналку: хто може звернутися в ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 08:45
Пільга на комуналку для військових: чи збережеться знижка, якщо захисник зник безвісти
Квитанція, гроші, військовослужбовець з автоматом. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні сім'ям безвісти зниклих чи полонених військових дозволяють переоформити їхні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Виплату зможе отримувати один із членів сім'ї захисника. Для переформлення пільг існує чітка процедура. 

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Закарпатській області з посиланням на постанову Кабміну України "Про внесення змін до деяких постанов щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб", передає Новини.LIVE

На які комунальні послуги поширюється пільга

У 2026 році йдеться про: 

  • послуги з управління багатоквартирним будинком (квартплата);
  • комунальні послуги (газ, електроенергію, тепло, гарячу воду, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття);
  • придбання твердого палива і скрапленого газу.

Як переоформити пільги і хто це може зробити

ПФУ потрібно надати такі документи:

  • заяву у довільній формі, зазначивши реквізити банківського рахунка;
  • витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Пільги, належні пільговику, виплачуються після звернення одного із членів його сім’ї. Ними можуть бути:

Читайте також:
  • чоловік;
  • дружина;
  • непрацездатні батьки;
  • законний представник дитини, якщо вона неповнолітня;
  • неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I та II групи або особи з інвалідністю I групи, особи, над якими встановлені опіка чи піклування.

Подавати заяву можна у сервісних центрах ПФУ, в органах сільської, селищної, міської ради або в ЦНАПах. 

Як розповідали Новини.LIVE, в Україні пільги також надаються багатодітним родинам. При цьому привілеї поширюються не тільки на батьків, а й на дітей. Відомо, яку саме допомогу можна отримати.  

Ще Новини.LIVE писали, хто з пенсіонерів може отримати 100% пільги на послуги ЖКГ. Знижка для них діє 12 місяців. Щоб її отримати, потрібно зареєструватися в Реєстрі пільговиків. 

комунальні послуги пільги військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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