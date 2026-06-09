Пільга на комуналку для військових: чи збережеться знижка, якщо захисник зник безвісти

Квитанція, гроші, військовослужбовець з автоматом. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні сім'ям безвісти зниклих чи полонених військових дозволяють переоформити їхні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Виплату зможе отримувати один із членів сім'ї захисника. Для переформлення пільг існує чітка процедура.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Закарпатській області з посиланням на постанову Кабміну України "Про внесення змін до деяких постанов щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб", передає Новини.LIVE.

На які комунальні послуги поширюється пільга

У 2026 році йдеться про:

послуги з управління багатоквартирним будинком (квартплата);

комунальні послуги (газ, електроенергію, тепло, гарячу воду, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття);

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Як переоформити пільги і хто це може зробити

ПФУ потрібно надати такі документи:

заяву у довільній формі, зазначивши реквізити банківського рахунка;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Пільги, належні пільговику, виплачуються після звернення одного із членів його сім’ї. Ними можуть бути:

Читайте також:

чоловік;

дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини, якщо вона неповнолітня;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I та II групи або особи з інвалідністю I групи, особи, над якими встановлені опіка чи піклування.

Подавати заяву можна у сервісних центрах ПФУ, в органах сільської, селищної, міської ради або в ЦНАПах.

Як розповідали Новини.LIVE, в Україні пільги також надаються багатодітним родинам. При цьому привілеї поширюються не тільки на батьків, а й на дітей. Відомо, яку саме допомогу можна отримати.

Ще Новини.LIVE писали, хто з пенсіонерів може отримати 100% пільги на послуги ЖКГ. Знижка для них діє 12 місяців. Щоб її отримати, потрібно зареєструватися в Реєстрі пільговиків.