Денежная помощь — украинцам на зиму дадут средства в размере 21 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году украинцам будет доступна разовая денежная помощь по программе УВКБ ООН. В ее рамках можно получить 21 тыс. гривен, однако использовать средства можно строго на конкретные цели.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Условия программы денежной помощи

Как отмечают в Минреинтеграции, средства предоставляются некоторым категориям граждан на зимний период в прифронтовых областях.

Соответствующий вопрос обсудили на очередном совещании по гуманитарному реагированию в Харьковской области. Речь шла об оценке состояния подготовки к реализации программы УВКБ ООН, предусматривающей предоставление уязвимым категориям населения разовой денежной помощи на отопительный сезон.

В рамках проекта можно получить разовую выплату в размере 21 тыс. грн для уязвимых домохозяйств. Однако средства разрешается расходовать исключительно на приобретение твердого бытового топлива.

Ожидается, что соответствующей помощью воспользуются также домохозяйства прифронтовых районов, расположенных в пределах десяти километров от линии фронта или госграницы с РФ.

Харьковской ОВА поручили проработать объемы соответствующих потребностей населения в Дворичанской, Купянской и Волчанской тергромадах области.

Кроме того, рассмотрен процесс передачи громадам 15 мобильных газовых котельных для обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения области.

Что еще стоит знать

Напомним, Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составляет 9,6 тыс. гривен.