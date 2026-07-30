Нова фінансова допомога з 1 серпня: де виплачуватимуть по 500 гривень

Українцям призначили нову фіндопомогу: хто отримуватиме щомісяця
Частині українців з серпня 2026 року виплачуватимуть нову фінансову допомогу. Гроші виплачуватимуть жителям Рівненської міської територіальної громади. Йдеться про програму "Турбота".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради.
Кому виплачуватимуть
З 1 серпня по 500 гривень щомісяця нараховуватимуть мешканцям громади і внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які зареєструвалися у Рівному. Щоб отримати право на виплати вони мають відповідати низці умов. Наприклад:
- користуватися транспортною карткою для пільгових категорій населення;
- отримувати юлише один вид пенсії або державну соціальну допомогу, розмір якої не перевищує 2 595 гривень;
- не працювати;
- не бути ФОПом;
- не оформлювати житлову субсидію чи пільги на оплату ЖКП.
Зареєструватися на виплати зможуть українці, які нададуть:
- копію паспорта або ID-картки з підтвердженням місця проживання;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- довідку ВПО (за потреби);
- довідку Пенсійного фонду про розмір пенсії або державної соціальної допомоги;
- довідку про неотримання житлової субсидії чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
- довідку форми ОК-7, яка підтверджує відсутність трудової діяльності;
- банківські реквізити для перерахування коштів.
Як оформити грошову допомогу
Документи прийматимуть у Департаменті соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12.
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