Виплати від УВКБ ООН у липні 2026 року: де реєструватися на нову допомогу

Люди йдуть по вулиці, купюри по 1 000 та 500 гривень. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В одному із міст у Львівській області розпочалася реєстрація на виплату грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Допомогу планують надати внурішньо переміщеним особам (ВПО) та українцям, які повернулися додому після вимушеного виїзду з кордон або в інший регіон країни.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про нову фіндопомогу.

Де виплачуватимть грошову допомогу

За повідомлення благодійного фонду Право на захист, який збиратиме дані претендентів на виплати відомо, що реєстрація на грошову допомогу стане доступною 24 липня. Йдеться про місто Трускавець.

Право на отримання 12 300 гривень мають ВПО, які:

полишили свої домівки через загрозу життю, обстріли або обов’язкову евакуацію (за останні 45 днів);

перемістилися через війну (від 46 днів до 6 місяців).

Також подавати заявки дозволили українцям, які приїхали до країни після вимушеного переміщення по Україні або за кордон. Єдина умова: зробити це вони повинні були впродовж останніх 12 місяців та не раніше 3 місяців.

Читайте також:

Натомість для 1 та 2 категорій визначили такі критерії для отримання виплат:

сукупний дохід — 8 300 гривень на місяць на кожного члена в родині;

факт близькості до лінії фронту, умови проживання, склад родини, наявність вразливості.

Як зареєструватися

Процес відбуватиметься за живою чергою та попереднім записом 24 липня у місті Трускавець з 11:00 до 13:00 за адресою: вул. вул.Чорновола, 2.

З собою треба взяти низку документів (оригінали):

паспорт громадянина;

податковий номер;

довідка ВПО/інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

банківська картка голови домогосподарства (IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Важливо, щоб під час реєстрації були присутні усі члени родини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що фіндопомога доступна жителям одного із прифронтових міст в Україні. Так, у Запоріжжі запрацювала програма, яку фінансово підтримують США. По 10 800 гривень мають отримати соціально вразливі українці.

Ще Новини.LIVE писали, що Британія може виплатити українцям від 17 000 до 30 000 доларів фіндопомоги. Гранти надаються для придбання виробничих коштів. До проекту можуть приєднатися зареєстровані малі та середні підприємства.