Виплати від Рокади: де доступна грошова допомога самотнім людям 60+

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року громадяни однієї з українських областей можуть оформити грошову допомогу за проєктом благодійного фонду "Рокада", який допомагає внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від війни. На виплати можуть розраховувати домогосподарства, які розташовані неподалік від фронту.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію фонду.

Де і кому доступна грошова допомога самотнім людям 60+

Йдеться про спільний проєкт допомоги української некомерційної організації "Рокада", благодійного фонду "Янголи Спасіння", благодійного фонду "Координаційний гуманітарний центр", який втілюють за фінансової підтримки міжнародного "Гуманітарного фонду України" (UHF).

Відповідна ініціатива охоплює своєю дією діяльністю дві громади у Херсонській області:

Чорнобаївську громаду Херсонського району;

Великоолександрівську громаду Бериславського району.

"Допомога доступна мешканцям Чорнобаївської громади Херсонського району та Великоолександрівської громади Бериславського району. Подати заявку можуть ті, хто протягом останніх трьох місяців не отримував багатоцільову грошову допомогу від гуманітарних організацій", — йдеться у повідомленні.

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Звернутися за фінансовою підтримкою можуть:

ті, хто протягом останніх трьох місяців не отримував подібну багатоцільову допомогу від інших гуманітарних організацій;

домогосподарства, які продовжують проживати неподалік від лінії фронту, назважаючи на ризики;

родини, які підпадають під визначені критерії соціальної вразливості.

Згідно з умовами програми:

допомогу нададуть лише домогосподарствам у межах 0–50 км від фронту;

якщо відстань 0–20 км, заявку можна подати без підтвердження критеріїв вразливості;

якщо відстань 21–50 км, то необхідно відповідати хоча б одному критерію вразливості.

Йдеться про наявність таких вразливих особливостей:

Самотні люди віком від 60 років; Громадяни з інвалідністю/хронічними захворюваннями; Самотні батьки з дітьми; Багатодітні родини; Домогосподарства, де дорослі громадяни не можуть працювати; Нещодавно переміщені домогосподарства.

Як зареєструватися у програмі грошової допомоги

Якщо громадяни мають вразливості та проживають у двох вищевказаних громадах Херсонської області, то можуть долучитися до участі у проєкті. Збором заявок займається благодійний фонд "Рокада".

Для того, щоб подати запит на реєстрацію у проєкті з надання грошової допомоги, необхідно звернутися на гарячу лінію БФ "Рокада" у Херсоні. Залишити заявку на розгляд можна за номером телефону: 0800 332 009.

Організатори зауважили, що сам факт подання заявки не гарантує отримання фіндопомоги. Претендентів на виплати будуть відбирати за визначеними критеріями проєкту. Також на можливість отримати допомогу буде впливати обсяг наявного фінансування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що грошова допомога від УВКБ ООН доступна жителям Дніпра. Згідно з умовами програми, передбачається надання двох розмірів фіндопомоги: 10 800 та 12 300 грн. Зокрема, петендувати на виплати можуть родини, які повернулися на місця постійного проживання після переїзду в межах країни чи з-за кордону.

Також Новини.LIVE писали, що у Кропивницькому фонд "Карітас України" приймає заявки від вразливих категорій громадян для участі у проєкті з оформлення фінансових грантів. У рамках програми передбачається надання від 24 000 до 40 000 грн. Кошти можна витратити на професійне навчання або на власну справу.