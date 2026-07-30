Новая финансовая помощь с 1 августа: где будут выплачивать по 500 гривен

Женщина держит ребенка за руку, в кошельке 500 гривен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С августа 2026 года некоторым украинцев будут выплачивать новую финансовую помощь. Деньги будут насчитывать жителям Ровенской городской территориальной общины. Речь идет о программе "Турбота".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета.

Кому будут выплачивать

С 1 августа по 500 гривен ежемесячно будут начислять жителям громады и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые зарегистрировались в Ровно. Чтобы получить право на выплаты, они должны соответствовать ряду условий. Например:

пользоваться транспортной картой для льготных категорий населения;

получать только один вид пенсии или государственную социальную помощь, размер которой не превышает 2 595 гривен;

не работать;

не быть ФЛП;

не оформлять жилищную субсидию или льготы на оплату ЖКХ.

Зарегистрироваться на выплаты смогут украинцы, которые предоставят:

копию паспорта или ID-карты с подтверждением места проживания;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справку ВПЛ (при необходимости);

справку Пенсионного фонда о размере пенсии или государственной социальной помощи;

справку о неполучении жилищной субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

справку формы ОК-7, подтверждающую отсутствие трудовой деятельности;

банковские реквизиты для перечисления средств.

Как оформить денежную помощь

Документы будут принимать в Департаменте социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета по адресу: г. Ровно, ул. Соборная, 12.

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