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Главная Финансы Украинцам назначили новую финпомощь: кто будет получать ежемесячно

Украинцам назначили новую финпомощь: кто будет получать ежемесячно

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 19:30
Новая финансовая помощь с 1 августа: где будут выплачивать по 500 гривен
Женщина держит ребенка за руку, в кошельке 500 гривен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С августа 2026 года некоторым украинцев будут выплачивать новую финансовую помощь. Деньги будут насчитывать жителям Ровенской городской территориальной общины. Речь идет о программе "Турбота".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета.

Кому будут выплачивать

С 1 августа по 500 гривен ежемесячно будут начислять жителям громады и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые зарегистрировались в Ровно. Чтобы получить право на выплаты, они должны соответствовать ряду условий. Например:

  • пользоваться транспортной картой для льготных категорий населения;
  • получать только один вид пенсии или государственную социальную помощь, размер которой не превышает 2 595 гривен;
  • не работать;
  • не быть ФЛП;
  • не оформлять жилищную субсидию или льготы на оплату ЖКХ.

Зарегистрироваться на выплаты смогут украинцы, которые предоставят:

  • копию паспорта или ID-карты с подтверждением места проживания;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • справку ВПЛ (при необходимости);
  • справку Пенсионного фонда о размере пенсии или государственной социальной помощи;
  • справку о неполучении жилищной субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • справку формы ОК-7, подтверждающую отсутствие трудовой деятельности;
  • банковские реквизиты для перечисления средств.

Как оформить денежную помощь

Документы будут принимать в Департаменте социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета по адресу: г. Ровно, ул. Соборная, 12.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Полтавской области благотворительный фонд Каритас Украины регистрирует граждан для получения финансовой поддержки на предстоящий осенне-зимний период. Выплаты будут направлены на оплату ЖКУ. Также на выделенные средства украинцы смогут приобрести твердое топливо.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о выплатах от благотворительного фонда Рокада. На поддержку могут рассчитывать ВПЛ и те, кто пострадал от войны. Также помощь получат одинокие люди старше 60 лет.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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