Новая финансовая помощь с 1 августа: где будут выплачивать по 500 гривен

Украинцам назначили новую финпомощь: кто будет получать ежемесячно
С августа 2026 года некоторым украинцев будут выплачивать новую финансовую помощь. Деньги будут насчитывать жителям Ровенской городской территориальной общины. Речь идет о программе "Турбота".
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета.
Кому будут выплачивать
С 1 августа по 500 гривен ежемесячно будут начислять жителям громады и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые зарегистрировались в Ровно. Чтобы получить право на выплаты, они должны соответствовать ряду условий. Например:
- пользоваться транспортной картой для льготных категорий населения;
- получать только один вид пенсии или государственную социальную помощь, размер которой не превышает 2 595 гривен;
- не работать;
- не быть ФЛП;
- не оформлять жилищную субсидию или льготы на оплату ЖКХ.
Зарегистрироваться на выплаты смогут украинцы, которые предоставят:
- копию паспорта или ID-карты с подтверждением места проживания;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- справку ВПЛ (при необходимости);
- справку Пенсионного фонда о размере пенсии или государственной социальной помощи;
- справку о неполучении жилищной субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- справку формы ОК-7, подтверждающую отсутствие трудовой деятельности;
- банковские реквизиты для перечисления средств.
Как оформить денежную помощь
Документы будут принимать в Департаменте социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета по адресу: г. Ровно, ул. Соборная, 12.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Полтавской области благотворительный фонд Каритас Украины регистрирует граждан для получения финансовой поддержки на предстоящий осенне-зимний период. Выплаты будут направлены на оплату ЖКУ. Также на выделенные средства украинцы смогут приобрести твердое топливо.
Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о выплатах от благотворительного фонда Рокада. На поддержку могут рассчитывать ВПЛ и те, кто пострадал от войны. Также помощь получат одинокие люди старше 60 лет.