Неправомірні суми в комунальних платіжках: як і куди скаржитися українцям

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) проводить позапланові перевірки регульованих цін у комунальній сфері, за результатом чого деякі підприємства змушені відшкодовувати переплачені суми. Споживачі мають право звертатися до відомства у разі підозри на порушення правил формування та застосування тарифів.

Контроль за тарифами на послуги ЖКГ в Україні

За встановлення тарифів відповідають уповноважені органи місцевого самоврядування або національний регулятор, а контроль за дотриманням норм законодавства у питанні ціноутворення належить Держпродспоживслужбі.

До житлово-комунальних послуг, тарифи на які регулює держава, належать:

централізоване водопостачання та водовідведення;

постачання теплової енергії та гарячої води;

послуги з управління вивезення сміття;

інші послуги у випадках, передбачених законодавством.

Як зазначається, з початку 2026 року в Україні відбулися державні перевірки тарифів на житлово-комунальні послуги, де у 86 випадках з 88 інспектори знайшли порушення:

деяких посадовців було оштрафовано;

видано 77 приписів для приведення тарифів у відповідність до закону;

було винесено 22 рішення щодо штрафів для підприємств на понад 862 000 грн.

У зв'язку з цим українцям мають відшкодувати переплачені кошти. Сукупно підприємства зобов'язали віддати близько 453 000 грн, але фактично, за цей звітний період разом з рішеннями, прийнятими у попередні періоди, вже повернули більше — 517 400 грн.

Як і куди скаржитися споживачам послуг ЖКГ

У разі появи підозри на порушення правил формування, встановлення чи застосування тарифів споживачі наділені правом звертатися до Держпродспоживслужби або її терорганів.

У відомстві рекомендують надсилати звернення, оформлене відповідно до норм закону "Про звернення громадян".

Там необхідно зазначити:

інформацію про назву та організаційно-правову форму (ФОП, ПП, ТОВ тощо);

адресу суб’єкта господарювання;

додати копії наявних документів (договори, квитанції, платіжні документи), що підтвердять відносини споживача з суб’єктом господарювання;

вказати на порушення вимог у питанні формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на комунпослуги.

