Головна Фінанси Українцям повертають гроші за послуги ЖКГ: як і куди скаржитися

Українцям повертають гроші за послуги ЖКГ: як і куди скаржитися

Дата публікації: 27 квітня 2026 08:50
Неправомірні суми в комунальних платіжках: як і куди скаржитися українцям
Жінка та комунальні квитанції, грош. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) проводить позапланові перевірки регульованих цін у комунальній сфері, за результатом чого деякі підприємства змушені відшкодовувати переплачені суми. Споживачі мають право звертатися до відомства у разі підозри на порушення правил формування та застосування тарифів.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Держпродспоживслужби.

Контроль за тарифами на послуги ЖКГ в Україні

За встановлення тарифів відповідають уповноважені органи місцевого самоврядування або національний регулятор, а контроль за дотриманням норм законодавства у питанні ціноутворення належить Держпродспоживслужбі.

До житлово-комунальних послуг, тарифи на які регулює держава, належать:

  • централізоване водопостачання та водовідведення;
  • постачання теплової енергії та гарячої води;
  • послуги з управління вивезення сміття;
  • інші послуги у випадках, передбачених законодавством.

Як зазначається, з початку 2026 року в Україні відбулися державні перевірки тарифів на житлово-комунальні послуги, де у 86 випадках з 88 інспектори знайшли порушення:

  • деяких посадовців було оштрафовано;
  • видано 77 приписів для приведення тарифів у відповідність до закону;
  • було винесено 22 рішення щодо штрафів для підприємств на понад 862 000 грн.

У зв'язку з цим українцям мають відшкодувати переплачені кошти. Сукупно підприємства зобов'язали віддати близько 453 000 грн, але фактично, за цей звітний період разом з рішеннями, прийнятими у попередні періоди, вже повернули більше — 517 400 грн.

Як і куди скаржитися споживачам послуг ЖКГ

У разі появи підозри на порушення правил формування, встановлення чи застосування тарифів споживачі наділені правом звертатися до Держпродспоживслужби або її терорганів.

У відомстві рекомендують надсилати звернення, оформлене відповідно до норм закону "Про звернення громадян".

Там необхідно зазначити:

  • інформацію про назву та організаційно-правову форму (ФОП, ПП, ТОВ тощо);
  • адресу суб’єкта господарювання;
  • додати копії наявних документів (договори, квитанції, платіжні документи), що підтвердять відносини споживача з суб’єктом господарювання;
  • вказати на порушення вимог у питанні формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на комунпослуги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, для кого підвищиться вартість електроенергії з 1 травня. Зараз діє пільгова ціна у 2,64 грн за кВт-год за використання до 2000 кВт-год за місяць. Проте відповідний закінчиться 30 квітня. 

Ще Новини.LIVE писали, які житлово-комунальні послуги подорожчали в Україні. За даними Держстату, найсуттєвіше змінилась ціна на послуги сфери управління багатоквартирними будинками, а також вивезення сміття. Проте на деякі послуги ЖКГ вони залишились стабільні. 

комунальні послуги гроші ціни
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
