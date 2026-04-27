Неправомірні суми в комунальних платіжках: як і куди скаржитися українцям

Українцям повертають гроші за послуги ЖКГ: як і куди скаржитися
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) проводить позапланові перевірки регульованих цін у комунальній сфері, за результатом чого деякі підприємства змушені відшкодовувати переплачені суми. Споживачі мають право звертатися до відомства у разі підозри на порушення правил формування та застосування тарифів.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Держпродспоживслужби.
Контроль за тарифами на послуги ЖКГ в Україні
За встановлення тарифів відповідають уповноважені органи місцевого самоврядування або національний регулятор, а контроль за дотриманням норм законодавства у питанні ціноутворення належить Держпродспоживслужбі.
До житлово-комунальних послуг, тарифи на які регулює держава, належать:
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- постачання теплової енергії та гарячої води;
- послуги з управління вивезення сміття;
- інші послуги у випадках, передбачених законодавством.
Як зазначається, з початку 2026 року в Україні відбулися державні перевірки тарифів на житлово-комунальні послуги, де у 86 випадках з 88 інспектори знайшли порушення:
- деяких посадовців було оштрафовано;
- видано 77 приписів для приведення тарифів у відповідність до закону;
- було винесено 22 рішення щодо штрафів для підприємств на понад 862 000 грн.
У зв'язку з цим українцям мають відшкодувати переплачені кошти. Сукупно підприємства зобов'язали віддати близько 453 000 грн, але фактично, за цей звітний період разом з рішеннями, прийнятими у попередні періоди, вже повернули більше — 517 400 грн.
Як і куди скаржитися споживачам послуг ЖКГ
У разі появи підозри на порушення правил формування, встановлення чи застосування тарифів споживачі наділені правом звертатися до Держпродспоживслужби або її терорганів.
У відомстві рекомендують надсилати звернення, оформлене відповідно до норм закону "Про звернення громадян".
Там необхідно зазначити:
- інформацію про назву та організаційно-правову форму (ФОП, ПП, ТОВ тощо);
- адресу суб’єкта господарювання;
- додати копії наявних документів (договори, квитанції, платіжні документи), що підтвердять відносини споживача з суб’єктом господарювання;
- вказати на порушення вимог у питанні формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на комунпослуги.
