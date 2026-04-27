Украинцам возвращают деньги за услуги ЖКХ: как и куда жаловаться

Украинцам возвращают деньги за услуги ЖКХ: как и куда жаловаться

Дата публикации 27 апреля 2026 08:50
Неправомерные суммы в коммунальных платежках: как и куда жаловаться украинцам
Женщина и коммунальные квитанции, грош. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) проводит внеплановые проверки регулируемых цен в коммунальной сфере, в результате чего некоторые предприятия вынуждены возмещать переплаченные суммы. Потребители имеют право обращаться в ведомство в случае подозрения на нарушение правил формирования и применения тарифов.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Госпродпотребслужбы.

Контроль за тарифами на услуги ЖКХ в Украине

За установление тарифов отвечают уполномоченные органы местного самоуправления или национальный регулятор, а контроль за соблюдением норм законодательства в вопросе ценообразования принадлежит Госпродпотребслужбе.

К жилищно-коммунальным услугам, тарифы на которые регулирует государство, относятся:

  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • поставки тепловой энергии и горячей воды;
  • услуги по управлению вывозом мусора;
  • другие услуги в случаях, предусмотренных законодательством.

Как отмечается, с начала 2026 года в Украине состоялись государственные проверки тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в 86 случаях из 88 инспекторы нашли нарушения:

  • некоторые должностные лица были оштрафованы;
  • выдано 77 предписаний для приведения тарифов в соответствие с законом;
  • было вынесено 22 решения по штрафам для предприятий на более 862 000 грн.

В связи с этим украинцам должны возместить переплаченные средства. Совокупно предприятия обязали отдать около 453 000 грн, но фактически, за этот отчетный период (вместе с решениями, принятыми в предыдущие периоды), уже вернули больше — 517 400 грн.

Как и куда жаловаться потребителям услуг ЖКХ

В случае появления подозрения на нарушение правил формирования, установления или применения тарифов потребители наделены правом обращаться в Госпродпотребслужбу или ее терорганы.

В ведомстве рекомендуют направлять обращение, оформленное в соответствии с нормами закона "Об обращениях граждан".

Там необходимо указать:

  • информацию о названии и организационно-правовой форме (ФЛП, ЧП, ООО и т. п.);
  • адрес субъекта хозяйствования;
  • приложить копии имеющихся документов (договоры, квитанции, платежные документы), подтверждающие отношения потребителя с субъектом хозяйствования;
  • указать на нарушение требований в вопросе формирования, установления и применения цен (тарифов) на коммунуслуги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, для кого повысится стоимость электроэнергии с 1 мая. Сейчас действует льготная цена в 2,64 грн за кВт-ч за использование до 2000 кВт-ч в месяц. Однако соответствующий закончится 30 апреля.

Еще Новини.LIVE писали, какие жилищно-коммунальные услуги подорожали в Украине. По данным Госстата, существеннее всего изменилась цена на услуги сферы управления многоквартирными домами, а также вывоз мусора. Однако на некоторые услуги ЖКХ они остались стабильны.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
