Шопінг в ЄС — як отримати 25% від покупок

Розрахунок на касі. Фото: Shutterstock

Українські громадяни, які перебувають у країнах Європи, можуть повернути чверть суми грошей, витрачених на покупки. Це дозволяє послуга Tax Free, що передбачає повернення туристам частини податку на додану вартість (ПДВ), оплаченого за купівлю товарів та послуг.

Про це інформує видання Visit Ukraine.

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Хто може отримати кошти за покупки

Як зазначається, економія залежить від ставки ПДВ, яка, як правило, коливається в межах 4-25%. Які діють cтавки, можна уточнити на порталах світових операторів Tax Free.

У ЄС податкове законодавство не застосовує ПДВ під час експорту товарів за межі держав-членів — податок повертається після перетину продукції кордону після купівлі. Tax Free поширюється тільки на нерезидентів країн, однак не на наступні групи осіб:

особи, які мають підтверджений статус біженця;

працевлаштовані громадяни за кордоном;

особи, які мають посвідку на постійне проживання.

За які товари можна отримати відшкодування

Tax Free поширюється тільки на певні види товарів, зокрема на товари особистого користування, які дозволяється перевозити в багажі (техніка, одяг, косметика). На пальне система не поширюється.

Також маркети іноді встановлюють мінімальні суми чека на отримання Tax Free. Як правило, це від 50 євро у Німеччині, 100 євро у Франції. Проте через часті покупки у поверненні податку можуть відмовити.

Умови відшкодування Tax Free

Для того, щоб отримати відшкодування за системою Tax Free, потрібно:

знайти необхідний товар в магазинах, де підтримується система Tax Free. Про це можна дізнатися по наліпках на вітринах, або спитати у продавця;

отримати чек та заповнити спеціальну форму, де необхідно зазначити адресу та дані паспорта. Документ виписують на ім’я тільки однієї особи;

потрібно зберегти чек. Куплені товари не можна використовувати до перетину кордону, щоб митниця здійснила перевірку стану;

валідація. Під час виїзду з країни потрібно показати покупки, паспорт та форму tax free. Митники мають поставити печатку, що підтверджує вивезення товару.

Як повертають гроші

Відшкодування найчастіше роблять у тому ж магазині, де людина придбала товар. Для цього необхідно перетнути кордон і повернутися в країну здійснення покупки, там треба документ Tax Free в магазині. Часто необхідно дотриматися певного проміжку часу.

Також кошти компенсують у спецпунктах обслуговування на кордоні та в аеропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Чехії запустили пілотний проєкт, що передбачає добровільне повернення українських біженців додому. В його рамках українцям нададуть допомогу на повернення на батьківщину.

Також ми писали, в країнах Євросоюзу планують запровадити фінансову допомогу біженцям за повернення на батьківщину. Такі виплати організують країни єврозони, проте точні суми поки що невідомі.