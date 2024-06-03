Шоппинг в ЕС — как получить 25% от покупок

Украинцам вернут деньги за шоппинг в ЕС — как получить 25% суммы
Украинские граждане, находящиеся в странах Европы, могут вернуть четверть суммы денег, потраченных на покупки. Это позволяет услуга Tax Free, предусматривающая возврат туристам части налога на добавленную стоимость (НДС), оплаченного за покупку товаров и услуг.
Об этом информирует издание Visit Ukraine.
Кто может получить средства за покупки
Как отмечается, экономия зависит от ставки НДС, которая обычно колеблется в пределах 4-25%. Действующие ставки можно уточнить на порталах мировых операторов Tax Free.
В ЕС налоговое законодательство не применяет НДС при экспорте товаров за пределы государств-членов — налог возвращается после пересечения продукции границы после покупки. Tax Free распространяется только на нерезидентов стран, однако не на следующие группы:
- лица, имеющие подтвержденный статус беженца;
- трудоустроенные граждане за границей;
- лица, имеющие вид на постоянное проживание.
За какие товары можно получить возмещение
Tax Free распространяется только на определенные виды товаров, в частности на товары личного пользования, которые разрешается перевозить в багаже (техника, одежда, косметика). На горючее система не распространяется.
Также маркеты иногда устанавливают минимальные суммы чека на получение Tax Free. Как правило, это от 50 евро в Германии, 100 евро во Франции. Однако из-за частых покупок в возврате налога могут отказать.
Условия возмещения Tax Free
Для того чтобы получить возмещение по системе Tax Free, нужно:
- найти требуемый товар в магазинах, где поддерживается система Tax Free. Об этом можно узнать по наклейкам на витринах или спросить у продавца;
- получить чек и заполнить специальную форму, где необходимо указать адрес и данные паспорта. Документ выписывают на имя только одного человека;
- необходимо сохранить чек. Купленные товары нельзя использовать до пересечения границы, чтобы таможня провела проверку состояния;
- валидация. После выезда из страны, нужно показать покупки, паспорт и форму tax free. Таможенники должны поставить печать, подтверждающую вывоз товара.
Как возвращают деньги
Возмещения чаще всего делают в том же магазине, где человек приобрел товар. Для этого необходимо пересечь границу и вернуться в страну совершения покупки, там нужен документ Tax Free в магазине. Часто необходимо соблюсти определенный промежуток времени.
Также деньги компенсируют в специальных пунктах обслуживания на границе и в аэропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free.
Что еще стоит знать
Напомним, в Чехии запустили пилотный проект, предусматривающий добровольное возвращение украинских беженцев домой. В его рамках украинцам окажут помощь на возвращение на родину.
Также мы писали, что в странах Евросоюза планируют ввести финансовую помощь беженцам за возвращение на родину. Такие выплаты организуют страны еврозоны, однако точные суммы пока неизвестны.
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