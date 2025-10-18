Тарифи на комунальні послуги в Україні — кому заплатять компенсацію і з якої причин

Людина розглядає квитанцію і тримає в руках гроші. Фото: Новини.LIVE

Компанії, які надавали громадянам неякісні комунальні послуги у 2025 році, виплатять українцям грошові компенсації. Так, в одному з міст споштрафживачі отримають від комунальників понад 50 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Що відомо про перерахунок

Як зазначається, з січня по вересень перевірки відбулися на 325 підприємствах, які забезпечують населення житлово-комунальними послугами. Відомо, що було винесено 210 приписів з вимогою узгодити тарифи з чинним законодавством.

Особливо ретельно фахівці приділяли увагу комунальним підприємствам у Миколаєві, адже жителі цього міста найчастіше скаржилися на якість комунальних послуг. У результаті позапланових перевірок було ухвалене рішення здійснити перерахунки на користь споживачів на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.

"Українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи безвідповідальність постачальників послуг. Люди мають право розуміти, за що вони платять, і отримувати справедливі, економічно обґрунтовані тарифи", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українцям, якщо вони вчасно оплачуватимуть рахунки за газ, надаватимуть знижки. Отримати її можуть клієнти Нафтогазу. Восени цього року споживачі розраховуються за місячним тарифом у 7,96 грн за один куб. м.

