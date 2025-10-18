Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам вернут деньги за коммуналку — что не так с тарифами

Украинцам вернут деньги за коммуналку — что не так с тарифами

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 08:45
обновлено: 21:47
Тарифы на коммунальные услуги в Украине — кому заплатят компенсацию и по какой причине
Человек рассматривает квитанцию и держит в руках деньги. Фото: Новини.LIVE

Компании, которые предоставляли гражданам некачественные коммунальные услуги в 2025 году, выплатят украинцам денежные компенсации. Так, в одном из городов споштрафовщики получат от коммунальщиков более 50 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Реклама
Читайте также:

Что известно о перерасчете

Как отмечается, с января по сентябрь проверки состоялись на 325 предприятиях, которые обеспечивают население жилищно-коммунальными услугами. Известно, что было вынесено 210 предписаний с требованием согласовать тарифы с действующим законодательством.

Особенно тщательно специалисты уделяли внимание коммунальным предприятиям в Николаеве, ведь жители этого города чаще всего жаловались на качество коммунальных услуг. В результате внеплановых проверок было принято решение осуществить перерасчеты в пользу потребителей на общую сумму более 50 миллионов гривен.

"Украинские потребители не должны нести расходы из-за ошибок или безответственности поставщиков услуг. Люди имеют право понимать, за что они платят, и получать справедливые, экономически обоснованные тарифы", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцам, если они вовремя будут оплачивать счета за газ, будут предоставлять скидки. Получить ее могут клиенты Нафтогаза. Осенью этого года потребители рассчитываются по месячному тарифу в 7,96 грн за один куб. м.

Ранее мы рассказывали, что у клиентов ПриватБанка есть возможность экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Известно, что для этого нужно делать. Узнавайте также, как изменятся тарифы на коммуналку в Киеве с 1 ноября.

коммунальные услуги выплаты деньги штраф коммунальные службы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации