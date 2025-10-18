Тарифы на коммунальные услуги в Украине — кому заплатят компенсацию и по какой причине

Человек рассматривает квитанцию и держит в руках деньги. Фото: Новини.LIVE

Компании, которые предоставляли гражданам некачественные коммунальные услуги в 2025 году, выплатят украинцам денежные компенсации. Так, в одном из городов споштрафовщики получат от коммунальщиков более 50 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Реклама

Читайте также:

Что известно о перерасчете

Как отмечается, с января по сентябрь проверки состоялись на 325 предприятиях, которые обеспечивают население жилищно-коммунальными услугами. Известно, что было вынесено 210 предписаний с требованием согласовать тарифы с действующим законодательством.

Особенно тщательно специалисты уделяли внимание коммунальным предприятиям в Николаеве, ведь жители этого города чаще всего жаловались на качество коммунальных услуг. В результате внеплановых проверок было принято решение осуществить перерасчеты в пользу потребителей на общую сумму более 50 миллионов гривен.

"Украинские потребители не должны нести расходы из-за ошибок или безответственности поставщиков услуг. Люди имеют право понимать, за что они платят, и получать справедливые, экономически обоснованные тарифы", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцам, если они вовремя будут оплачивать счета за газ, будут предоставлять скидки. Получить ее могут клиенты Нафтогаза. Осенью этого года потребители рассчитываются по месячному тарифу в 7,96 грн за один куб. м.

Ранее мы рассказывали, что у клиентов ПриватБанка есть возможность экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Известно, что для этого нужно делать. Узнавайте также, как изменятся тарифы на коммуналку в Киеве с 1 ноября.