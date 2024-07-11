Отпуска в Украине — известно, кому и какой отдых не зачислят к стажу

Сотрудница ставит подпись в документе. Фото: Freepik

Украинское трудовое и пенсионное законодательство имеет свои особенности, которое важно знать тем, кто не желает иметь дополнительные проблемы ближе к пенсии. Так, по словам экспертов, некоторым категориям работников не засчитывается в общий стаж определенный вид отпусков.

Об этом сообщает издание Znaj.ua.

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Кому и какие отпуска не учитывают в стаж

Как рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, не все отпуска, предоставляемые работникам образования, будут отнесены в общий стаж.

Согласно разъяснению, существуют некоторые виды отпусков, которые нельзя относить к педагогическому стажу, что в будущем даст право своевременного выхода на "заслуженный отдых".

В частности, в стаж не относят отпуск без сохранения заработной платы, которую учителя имеют право брать в течение года по семейным обстоятельствам.

В то же время, законодательство запрещает зачисление в педагогический стаж отпуск без сохранения зарплаты, независимо от того, какие причины побуждали к этому.

В связи с этим образовательный омбудсмен призвал педагогов тщательно ознакомиться с законодательством по поводу отпусков. Это позволит разумно планировать время и использовать законные возможности для отдыха, гарантированные государством.

По правилам, отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам предоставляется на срок до 30 календарных дней в году. Также законом предусмотрены:

ежегодный основной отпуск, который длится 56 календарных дней;

возможен дополнительный отпуск за стаж работы, который может занять до 30 календарных дней;

творческий отпуск, продолжительностью в один год;

социальный отпуск предоставляют на срок до 14 календарных дней. Также без сохранения заработной платы.

Что еще стоит знать

Напомним, с начала 2024 года в Украине наблюдается рост средней зарплаты в наиболее востребованных отраслях. Известно, какие сферы отличаются высоким спросом и увеличением заработной платы.

Также мы писали, что сейчас украинцы зарабатывают в среднем 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем год назад. Однако в 2024 году средняя зарплата в Украине может составить 23 тысяч гривен из-за значительного дефицита кадров.