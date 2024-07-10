Компенсація за невикористані дні відпустки — як та в яких випадках її можна оформити

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Життєві обставини часто виходять за межі звичних норм, що впливає і на питання кадрів та зарплат. Більшість працівників чекають на оплачувану відпустку, однак іноді виникає необхідність у грошовій компенсації за невикористані дні відпустки.

Про те, коли працівник може отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, йдеться на порталі Liga Zakon.

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Обов'язкова компенсація за відпустку

За законом не можна повністю замінити відпустку грошовою компенсацією, але є винятки з цього правила.

Компенсація є обов'язковою у випадках, коли трапляється:

Звільнення працівника: у випадку звільнення працівника, роботодавець зобов’язаний виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також за додаткову відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

у випадку звільнення працівника, роботодавець зобов’язаний виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також за додаткову відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Переведення на інше підприємство: у випадку переведення працівника на інше підприємство, за бажанням працівника, грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки перераховується на рахунок нового підприємства. Однак це правило не стосується дитячої відпустки — суми компенсації за неї виплачуються працівникові на руки в день звільнення з попереднього місця роботи.

у випадку переведення працівника на інше підприємство, за бажанням працівника, грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки перераховується на рахунок нового підприємства. Однак це правило не стосується дитячої відпустки — суми компенсації за неї виплачуються працівникові на руки в день звільнення з попереднього місця роботи. Смерть працівника: у разі смерті працівника, грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки та відпустки на дітей виплачується спадкоємцям.

Як отримати компенсацію без звільнення

Працівник може подати заяву роботодавцю на отримання грошової компенсації за частину невикористаної щорічної відпустки. На підставі цієї заяви керівник видає наказ про виплату компенсації. Якщо виконані всі законодавчі вимоги, роботодавець зобов'язаний задовольнити прохання працівника.

Відповідно до закону, працівник може отримати частину щорічної відпустки у вигляді грошової компенсації, але для цього тривалість всіх наданих відпусток повинна бути не менше 24 календарних днів.

Коли виплачують компенсацію

Компенсація за невикористані дні щорічної відпустки можлива тільки після використання працівником 24 календарних днів відпустки за рік. Ця виплата може здійснюватися разом із відпускними перед початком відпустки.

Якщо умова використання 24 днів відпустки дотримана, компенсацію виплачують разом із заробітною платою за місяць, коли її нарахували. Для звільнених працівників компенсацію виплачують у день звільнення.

Таким чином, важливо знати умови надання компенсації за невикористану відпустку, адже це допомагає уникнути конфліктів і забезпечує справедливе ставлення до всіх працівників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські строковики мають право на отримання компенсації за всі дні невикористаної відпустки. Відповідне роз’яснення надали в Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Ми також писали, що військовослужбовці в Україні мають право на відпустку за кордоном, якщо командир їхньої частини надасть відповідний дозвіл. Для отримання дозволу необхідно подати рапорт та зібрати необхідні документи.