Зарплаты в Украине выросли — каким специалистам платят 40 тыс. грн

Человек за компьютером. Фото: topthingy

В 2024 году на рынке труда в ряде сфер наблюдается повышение заработной платы, часто гражданам предлагают доход выше средней зарплаты. В частности известно, какие специалисты получают 40 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Кому в Украине готовы платить 40 тыс. грн

Как отмечается на одном из кадровых порталов, высокую заработную до 40 тыс. гривен предлагают за дистанционную работу менеджерам по продаже образовательных услуг в онлайн-школе. От соискателей требуют:

организацию демонстрационных, уже разработанных уроков;

презентацию образовательной платформы и реализацию пакета уроков для заинтересованных клиентов.

Также 40-50 тыс. гривен может зарабатывать чат-менеджер. Такую оплату труда предлагает компания по розничной и оптовой торговле текстильными товарами.

Главной задачей работников в этой должности является оперативное предоставление ответов на сообщения в чатах от клиентов и необходимые сведения.

Кроме того, украинцы могут получать от 25 до 50 тыс. гривен заработной платы. Такие суммы готовы платить преподавателям иностранного языка. Так, на работу приглашает работников Школа английского языка. От будущих работников ждут знание языка на уровне С1+ и опыт.

Как и у кого выросли зарплаты в Украине

В этом году работодатели более активно повышают зарплаты сотрудникам. В частности, в июле предлагали в вакансиях в среднем 20,5 тыс. гривен. Показатель на 500 гривен выше всех предыдущих месяцев.

По словам специалистов большого кадрового портала, стремительнее всего росли зарплаты в области "Управление персоналом, HR". Там оплата труда выросла на 9%, до средних 25 тыс. гривен.

Также существенно повысили зарплаты в сфере "Красота, фитнес, спорт" — на 7% вырос, до 22,5 тыс. гривен. Также обновили зарплаты работникам таких сфер:

топ-менеджмент/руководство высшего звена — до 42,5 тыс. гривен (+6%);

бухгалтерия/аудит — до 19,99 тыс. гривен (+5%);

СМИ/издательство — до 21 тыс. гривен (+5%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за два года динамика заработных плат в гривнах достаточно положительна, как свидетельствует официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году работодатели должны осуществить индексацию заработной платы своим работникам. Осовременивание выплат коснется предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая ФЛП.