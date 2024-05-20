Зарплаты в Украине — бизнес обещает повысить оплату труда в 2024 году

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине большинство компаний планирует повышать уровень оплаты труда для своих сотрудников в 2024 году. В основном уровень заработной платы может вырасти на 15%.

Таковы результаты отраслевого исследования Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

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Как изменятся зарплаты украинцев в 2024 году

Согласно данным, 72% украинского бизнеса планируют пересмотреть уровень оплаты труда для работников в сторону повышения. Подавляющее большинство компаний готово увеличить зарплату на 11-15%.

То есть для гражданина со средней для страны заработной платой в 17,44 тыс. гривен соответствующее повышение означает получить в итоге от 1,92 тыс. до 2,61 тыс. гривен больше. Ежемесячное вознаграждение вырастет до 19,36 тыс. — 20,05 тыс. гривен.

Опрос бизнеса. Источник: ЕБА

В то же время несколько меньше компаний готовы повысить зарплаты на 39%. Однако часть работодателей не прочь повысить зарплату более существенно.

На 6-10% повысить выплаты объявили 28% компаний, 13% хотят повысить выплаты в пределах 16-20%, а 2% — на более чем 21%.

Какие сейчас зарплаты в Украине

По информации Work.ua, третий месяц подряд размер средней зарплаты не меняется. В апреле средняя зарплата составила 20 тысяч гривен.

Аналогичная ситуация в пяти регионах-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты:

во Львовской (20 тыс. гривен);

Одесской (20 тыс. гривен);

Днепропетровской (19 тыс. гривен);

Харьковской области (18 тысяч гривен).

в Киевской области минимальный рост на 100 гривен — до 22,5 тыс. гривен.

Также, по данным кадрового сайта, работодатели некоторым специалистам рабочих специальностей готовы щедро платить даже при отсутствии высшего образования.

В частности, максимальные зарплаты в 50 тыс. гривен предлагают опытным тонировщикам, поклейщикам — 40 тыс. гривен, автослесарям — 39 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году заработные платы Верховной Рады повысились в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.

Также мы писали о том, что в 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.