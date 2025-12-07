Відео
Україна
Головна Фінанси Ще одна зарплата до Нового року — що мають знати роботодавці

Ще одна зарплата до Нового року — що мають знати роботодавці

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 13:08
Як роботодавцям виплатити грудневу зарплату наперед — експерт пояснив
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі роботодавці нараховують своїм працівникам так звану тринадцяту зарплату — додаткову винагороду, яку виплачують, як правило, в останній місяць року. В компаніях, де такої можливості немає, усе одно намагаються підтримати своїх колег, виплативши, наприклад, зарплату за грудень наперед

Експерт з обліку та оподаткування Тарас Шарий розповів про це детальніше. 

Читайте також:

У які строки українці отримують зарплату

У статті 115 КЗпП та статті 24 Закону України "Про оплату праці" вказано, що:

  • зарплату працівникам роботодавці мають нараховувати двічі на місяць;
  • інтервал між виплатами (йдеться про аванс та основну зарплату) не може довшим за 16 днів; 
  • виплату за місяць компанія має проводити не пізніше 7 числа після місяця, за який її нараховано.

Експерт нагадує про базове правило: зарплату за грудень 2025 року треба виплатити не пізніше січня 2026 року. Точніші строки виплати зарплати мають бути вказані у колективному договорі.

"Якщо бажаєте виплатити зарплату раніше, будь ласка. Але врахуйте новорічний регламент роботи банківської системи", — підкреслив Тарас Шарий. 

За постановою Національного банку України, як пояснив Шарий, регулятор через Систему електронних платежів (СЕП) не прийматиме повідомлення від або на адресу Державної казначейської служби в період з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 включно.

"Тобто, казна не прийматиме платежі в останній день року та 1 січня. Це потрібно врахувати тим, у кого на ці дати передбачена виплата зарплати. Адже, якщо казна не проведе платіж, сплата податків "не зайде" у потрібні дати", — пояснив експерт. 

Отже, 30 грудня — це останній день у цьому році, коли казна у СЕП НБУ працюватиме у звичайному режимі. 

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть обмежити зарплату працівникам окремих структур. Депутатам пропонують встановити ліміт до 10 мінімалок. Ще ми писали, де в Україні наприкінці 2025 року найбільші зарплати. Показник середньої виплати у грудні становить 27 тисяч гривень. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
