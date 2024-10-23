Повышение тарифов — что будет с ценами на коммуналку

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Многие украинцы озабочены возможным повышением тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. В СМИ неоднократно отмечалось, что это может оказаться необходимым в связи с меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом рассказал эксперт Олег Попенко в комментарии для 24 Канала.

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Эксперт заявляет, что повышения тарифов на коммунальные услуги следует ожидать в 2025 году. Он подчеркивает, что это повышение четко прописано в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

В частности, в документе отмечается, что правительство Украины обязуется осуществить повышение тарифов с учетом новых методов расчета и социальных аспектов, учитывая условия войны.

"Я ожидаю в следующем году поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения", — сказал эксперт.

В Министерстве финансов сообщают, что в обновленном меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) нет обязательств для Украины повышения тарифов на энергоносители, хотя такая возможность все же предусмотрена. Однако такое решение может быть реализовано только в том случае, если программа субсидий будет обеспечена надлежащим финансированием.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине этой осенью потребители начали получать первые платежки за техническое освидетельствование внутридомовых систем газоснабжения, известные как "третья платежка за газ". Согласно новым правилам, в 2024 году жильцы многоэтажек должны выбрать сертифицированную компанию для проведения проверки газовых труб дома, или эту функцию выполнит организация, занимающаяся распределением газа — обычно это местное отделение "Газсети".

Также мы писали, что недавно в Украине появилась возможность оплачивать электроэнергию через программу "Национальный Кэшбэк". Теперь украинцы могут использовать кэшбек, полученный за покупки отечественных товаров, для расчетов за потребленное электричество.