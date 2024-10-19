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Українцям підвищать пенсії — коли чекати змін

19 жовтня 2024 10:31
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Індексація пенсій — в Мінсоцполітики пояснили, коли і у кого зростуть виплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні вже наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону "Єдині новини".

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"На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо", — сказала урядовиця.

Як зазначила міністерка, зараз спостерігається позитивна динаміка щодо зростання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Вона наголосила на важливості легальної сплати ЄСВ, оскільки ці кошти розподіляються на виплати пенсіонерам і сприяють їхньому збільшенню. Окрім цього, Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку має затвердити Верховна Рада України.

"Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу , яку зараз доопрацьовуємо", — повідомила вона.

За словами Жолнович, підвищення пенсій найбільше відчують ті українці, які вже тривалий час перебувають на пенсії.

"Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, їхнього стажу", — пояснила урядовиця.

Жолнович також запевнила, що скорочення великих пенсій не планується.

"Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні, ми не можемо зменшувати", — сказала вона.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з понад 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати, вищі за 10 тис. гривень на заслуженому відпочинку, лише 12,7%. Решта громадян мають значно менші пенсії.

Ми також писали, що деяким українцям можуть припинити виплати пенсії. Це може статися за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України або суду. Однак пенсіонери можуть поновити виплати як в Україні, так і за кордоном.

виплати пенсіонери гроші Оксана Жолнович Мінсоцполітики пенсії

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