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Украинцам повысят пенсии — когда ждать перемен

19 октября 2024 10:31
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Индексация пенсий — в Минсоцполитики объяснили, когда и у кого вырастут выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине уже в следующем году состоится два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Однако эти изменения станут возможны только после внесения соответствующих корректив в законодательство.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Когда украинцам повысят пенсии

"На индексацию хватит несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств. У нас есть деньги на индексацию. Мы ее планируем", — сказала чиновник.

Как отметила министр, сейчас наблюдается положительная динамика роста уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Она отметила важность легальной уплаты ЕСВ, поскольку эти средства распределяются на выплаты пенсионерам и способствуют их увеличению. Кроме того, Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна утвердить Верховная Рада Украины.

"Планируем еще поднять летом пенсию, перечислив ее с учетом пенсионной реформы, которую сейчас дорабатываем", — сообщила она.

По словам Жолнович, повышение пенсий больше всего ощутят те украинцы, которые уже длительное время находятся на пенсии.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от их размера ЕСВ, который они платили, их стажа", — пояснила чиновник.

Жолнович также заверила, что сокращение больших пенсий не планируется.

"Никому ничего не уменьшат. Те, кто имеют большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать", — сказала она.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из более 10,34 млн пенсионеров получают выплаты выше 10 тыс. гривен на заслуженном отдыхе только 12,7%. Остальные граждане имеют значительно меньшие пенсии.

Мы также писали, что некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсии. Это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Однако пенсионеры могут возобновить выплаты как в Украине, так и за границей.

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