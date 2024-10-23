Індексація пенсій — на скільки можуть зрости пенсії українців

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році очікується ймовірне підвищення пенсій на 10-12% внаслідок індексації. Це зростання буде залежати від рівня інфляції та середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.

Про це розповіла старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в етері Громадського радіо.

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Як перерахують пенсії

За її словами, прем’єр-міністр і міністерка соціальної політики запевняють, що у проєкті бюджету на 2025 рік передбачені кошти для індексації пенсій. Проте точні показники можливого підвищення стануть відомі лише на початку наступного року. Індексація залежить від рівня інфляції та зростання заробітних плат, з яких сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%. Минулого року цей показник становив близько 6%", — пояснила експертка.

Пенсійний фонд регулярно публікує статистику на своєму сайті. Станом на 1 жовтня в Україні налічувалося близько 10,3 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір пенсії становив 5 852 гривні. Як зазначила Ткаченко, розподіл пенсій серед населення є досить нерівномірним. Приблизно половина пенсіонерів отримує виплати в межах 3-4 тисяч гривень, тоді як понад мільйон осіб має пенсії, що перевищують 10 тисяч гривень.

Старша наукова співробітниця пояснює, що наразі пенсійний фонд має достатньо коштів для основної частини виплат. В той же час, є багато державних програм, що передбачають пенсії військовослужбовцям, додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни, для осіб, що займалися ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, та ін.

За словами Ткаченко, ці виплати мають здійснюватися з державного бюджету, а тому переважно покриваються фінансовою підтримкою наших партнерів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в Україні вже наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.

Також ми писали, якщо українці не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію за віком, вони все одно можуть розраховувати на допомогу від держави. Соціальна пенсія є важливою формою підтримки для тих, хто не мав можливості працювати або не накопичив необхідного трудового стажу. Водночас, для отримання такої допомоги слід дотримуватися певних вікових та законодавчих вимог.