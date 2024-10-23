Индексация пенсий — на сколько могут вырасти пенсии украинцев

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году ожидается вероятное повышение пенсий на 10-12% в результате индексации. Этот рост будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос.

Об этом рассказала старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире Общественного радио.

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Как перечислят пенсии

По ее словам, премьер-министр и министр социальной политики уверяют, что в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены средства для индексации пенсий. Однако точные показатели возможного повышения станут известны только в начале следующего года. Индексация зависит от уровня инфляции и роста зарплат, с которых уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составил около 6%", — объяснила экспертка.

Пенсионный фонд регулярно публикует статистику на своем сайте. По состоянию на 1 октября в Украине насчитывалось около 10,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составил 5 852 гривны. Как отметила Ткаченко, распределение пенсий среди населения достаточно неравномерно. Приблизительно половина пенсионеров получает выплаты в пределах 3-4 тысяч гривен, тогда как более миллиона человек имеют пенсии, превышающие 10 тысяч гривен.

Старшая научная сотрудница объясняет, что сейчас у пенсионного фонда достаточно средств для основной части выплат. В то же время есть много государственных программ, предусматривающих пенсии военнослужащим, дополнительные выплаты для детей, пострадавших от войны, для лиц, занимавшихся ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и т.д.

По словам Ткаченко, эти выплаты должны производиться из государственного бюджета, а потому преимущественно покрываются финансовой поддержкой наших партнеров.

Что еще стоит знать

Напомним, министерша социальной политики Оксана Жолнович заявила, что в Украине уже в следующем году состоятся два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Однако эти изменения станут возможны только после внесения соответствующих корректив в законодательство.

Также мы писали, если у украинцев нет достаточного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту, они все равно могут рассчитывать на помощь от государства. Социальная пенсия является важной формой поддержки для тех, кто не имел возможности работать или не накопил необходимый трудовой стаж. В то же время, для получения такой помощи следует соблюдать определенные возрастные и законодательные требования.