Україна
Українцям перерахували субсидії — про що попередили у ПФУ

Українцям перерахували субсидії — про що попередили у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 08:45
Оновлено: 08:59
ПФУ перерахував субсидії на опалювальний сезон — що мають знати українці
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України (ПФУ) перерахував розмір житлових субсидій для населення в опалювальний період 2025/2026 років. Субсидія за жовтень надійшла громадянам у листопаді.

Про це розповіла пресслужба Пенсійного фонду.

Читайте також:

Детальніше про перерахунок субсидій

Як зазначають у держструктурі, розмір допомоги розраховано з урахуванням опалення житла (індивідуального газового, електричного чи централізованого) з 16 жовтня — початку опалювального сезону, тобто за 16 днів.

Як перевірити субсидію 

Уся інформація щодо нарахувань є в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі "Моя субсидія". Якщо у громадянина є право на субсидію, але він ще не звертався за нею, подати заяву можна: 

  • онлайн через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду; 
  • особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ; 
  • поштою на адресу відповідного територіального органу. 

Якщо документи подано до 30 листопада включно, субсидія буде призначена з початку опалювального періоду. У разі звернення після 1 грудня — з місяця подання заяви.

Хто взагалі не отримає субсидію

Нагадаємо, йдеться про домогосподарства з боргами у понад 3 місяці за комунальні послуги. При цьому сума боргу, яка перешкоджатиме в отриманні житлової субсидії, має бути більшою за 680 гривень. 

Та якщо борг уже погашено, укладено договір реструктуризації або триває судовий розгляд, то є шанс на призначення субсидії. Також допомогу не надаватимуть, якщо серед членів домогосподарства є повнолітні особи, які протягом розрахункового періоду перебували за кордоном сумарно понад 60 днів.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам та іншим мешканцям, якщо вони опалюють житло дровами, вугіллям чи скрапленим газом, і не використовують газ, електро- або централізоване опалення, надають субсидію чи пільгу на купівлю придбання палива. Ще ми писали, що українці можуть отримати пільги на послуги ЖКГ, якщо змінили адресу проживання. Для цього необхідно дотримуватися певних правил.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
