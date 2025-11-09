ПФУ пересчитал субсидии на отопительный сезон — что должны знать украинцы

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) пересчитал размер жилищных субсидий для населения в отопительный период 2025/2026 годов. Субсидия за октябрь поступила гражданам в ноябре.

Об этом рассказала пресс-служба Пенсионного фонда.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о перерасчете субсидий

Как отмечают в госструктуре, размер помощи рассчитан с учетом отопления жилья (индивидуального газового, электрического или централизованного) с 16 октября — начала отопительного сезона, то есть за 16 дней.

Как проверить субсидию

Вся информация о начислениях есть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия". Если у гражданина есть право на субсидию, но он еще не обращался за ней, подать заявление можно:

онлайн через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;

лично в любом сервисном центре ПФУ;

по почте на адрес соответствующего территориального органа.

Если документы поданы до 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного периода. В случае обращения после 1 декабря — с месяца подачи заявления.

Кто вообще не получит субсидию

Напомним, речь идет о домохозяйствах с долгами более чем 3 месяца за коммунальные услуги. При этом сумма долга, которая будет препятствовать получению жилищной субсидии, должна быть больше 680 гривен.

Но если долг уже погашен, заключен договор реструктуризации или продолжается судебное разбирательство, то есть шанс на назначение субсидии. Также помощь не будут предоставлять, если среди членов домохозяйства есть совершеннолетние лица, которые в течение расчетного периода находились за границей суммарно более 60 дней.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам и другим жителям, если они отапливают жилье дровами, углем или сжиженным газом, и не используют газ, электро- или централизованное отопление, предоставляют субсидию или льготу на покупку приобретения топлива. Еще мы писали, что украинцы могут получить льготы на услуги ЖКХ, если сменили адрес проживания. Для этого необходимо соблюдать определенные правила.