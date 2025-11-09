Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам пересчитали субсидии — о чем предупредили в ПФУ

Украинцам пересчитали субсидии — о чем предупредили в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 08:45
обновлено: 08:59
ПФУ пересчитал субсидии на отопительный сезон — что должны знать украинцы
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) пересчитал размер жилищных субсидий для населения в отопительный период 2025/2026 годов. Субсидия за октябрь поступила гражданам в ноябре.

Об этом рассказала пресс-служба Пенсионного фонда.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о перерасчете субсидий

Как отмечают в госструктуре, размер помощи рассчитан с учетом отопления жилья (индивидуального газового, электрического или централизованного) с 16 октября — начала отопительного сезона, то есть за 16 дней.

Как проверить субсидию

Вся информация о начислениях есть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия". Если у гражданина есть право на субсидию, но он еще не обращался за ней, подать заявление можно:

  • онлайн через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;
  • лично в любом сервисном центре ПФУ;
  • по почте на адрес соответствующего территориального органа.

Если документы поданы до 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного периода. В случае обращения после 1 декабря — с месяца подачи заявления.

Кто вообще не получит субсидию

Напомним, речь идет о домохозяйствах с долгами более чем 3 месяца за коммунальные услуги. При этом сумма долга, которая будет препятствовать получению жилищной субсидии, должна быть больше 680 гривен.

Но если долг уже погашен, заключен договор реструктуризации или продолжается судебное разбирательство, то есть шанс на назначение субсидии. Также помощь не будут предоставлять, если среди членов домохозяйства есть совершеннолетние лица, которые в течение расчетного периода находились за границей суммарно более 60 дней.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам и другим жителям, если они отапливают жилье дровами, углем или сжиженным газом, и не используют газ, электро- или централизованное отопление, предоставляют субсидию или льготу на покупку приобретения топлива. Еще мы писали, что украинцы могут получить льготы на услуги ЖКХ, если сменили адрес проживания. Для этого необходимо соблюдать определенные правила.

коммунальные услуги субсидии финансовая помощь Пенсионный Фонд Перерасчет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации