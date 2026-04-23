Платіжки за деякі комунальні послуги обнулять: кому і за яких умов

Гроші й квитанції за комунальні послуги.

Навесні 2026 року в Україні громадян звільнили від сплати деяких житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Згідно з новими правилами, у двох випадках нарахування не будуть здійснюватися під час воєнного стану та ще протягом року після його завершення.

Про те, кому і за яких умов можна буде уникнути сплати за комуналку.

Кого з українців звільнили від сплати послуг ЖКГ

Можливість не платити за деякі комунальні послуги затверджена на законодавчому рівні. Йдеться про скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у двох випадках: якщо будівля пошкоджена або зруйнована настільки, що неможливо користуватися.

Йдеться про дію закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна".

Ініціатива врегулювала питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком (зменшення плати за рішенням співвласників), адже на сьогодні більше трьох мільйонів громадян мають пошкоджені або зруйновані оселі. Багато хто був вимушений покинути домівки та емігрувати за кордон або в більш безпечні населені пункти.

Новий закон передбачає наступне:

Жителі пошкоджених/зруйнованих об'єктів не платитимуть за утримання будинку; Не відбуватиметься нарахування плати за послуги, які фактично не надані; Призупиняться платежі у період відновлення будинку.

Як обнулити платіжки у разі пошкодження або руйнування житла

Для того, щоб скористатися правом не платити за управління багатоквартирним будинком, необхідно офіційно підтвердити факт пошкодження або руйнування оселі. Норми закону чітко визначають механізм, що складатиметься з кількох етапів:

проведення обстеження об’єкта;

фіксування його стану (пошкоджений/знищений);

внесення відповідної інформації до реєстрів;

ухвалення рішення про припинення нарахування платежів.

Такі правила будуть актуальні тільки під час воєнного стану та ще один рік після його завершення чи скасування. Навіть після бойових дій громадяни матимуть час на відновлення житла без додаткового фінансового обов'язку.

Водночас часткове звільнення від оплати не означає, що комунальна система буде без фінансування. Норми закону передбачають механізми компенсації для таких постачальників послуг. Зокрема, витрати покриватимуть за рахунок:

коштів державного бюджету;

грошей міжнародної фіндопомоги;

майбутніх репарацій від Росії.

