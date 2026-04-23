Платежки за некоторые коммунальные услуги обнулят: кому и при каких условиях

Деньги и квитанции за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года в Украине граждан освободили от уплаты некоторых жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Согласно новым правилам, в двух случаях начисления не будут осуществляться во время военного положения и еще в течение года после его завершения.

О том, кому и при каких условиях можно будет избежать уплаты за коммуналку, рассказывают Новини.LIVE.

Кого из украинцев освободили от уплаты услуг ЖКХ

Возможность не платить за некоторые коммунальные услуги утверждена на законодательном уровне. Речь идет об отмене начисления платы за управление многоквартирным домом в двух случаях: если здание повреждено или разрушено настолько, что невозможно пользоваться.

Речь идет о действии закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества".

Инициатива урегулировала вопрос об освобождении собственников жилья от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом (уменьшение платы по решению совладельцев), ведь на сегодня более трех миллионов граждан имеют поврежденные или разрушенные дома. Многие были вынуждены покинуть дома и эмигрировать за границу или в более безопасные населенные пункты.

Новый закон предусматривает следующее:

Жители поврежденных/разрушенных объектов не будут платить за содержание дома; Не будет происходить начисление платы за услуги, которые фактически не предоставлены; Приостановятся платежи на период восстановления дома.

Как обнулить платежки в случае повреждения или разрушения жилья

Для того, чтобы воспользоваться правом не платить за управление многоквартирным домом, необходимо официально подтвердить факт повреждения или разрушения дома. Нормы закона четко определяют механизм, состоящий из нескольких этапов:

проведение обследования объекта;

фиксирование его состояния (поврежденный/уничтоженный);

внесение соответствующей информации в реестры;

принятие решения о прекращении начисления платежей.

Такие правила будут актуальны только во время военного положения и еще один год после его завершения или отмены. Даже после боевых действий граждане будут иметь время на восстановление жилья без дополнительной финансовой обязанности.

В то же время частичное освобождение от оплаты не означает, что коммунальная система будет без финансирования. Нормы закона предусматривают механизмы компенсации для таких поставщиков услуг. В частности, расходы будут покрывать за счет:

средств государственного бюджета;

денег международной финпомощи;

будущих репараций от России.

