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Украинцам обещают соцпомощь в 4,5 тыс. грн

30 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь 4,5 тыс. грн — кто получит универсальную выплату на портале Дія
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине Министерство соцполитики и Министерство цифровой трансформации готовят совместный экспериментальный проект по предоставлению базовой соцпомощи. Выплату в 4,5 тыс. грн смогут оформить уязвимые категории граждан.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Детальнее о правительственной инициативе

Речь идет о запуске одной помощи вместо пяти, более значительной по сумме. Ее будут назначать без необходимости сбора бумажных документов и обращений на портале государственных услуг "Дія".

Будут начислять универсальную базовую соцпомощь благодаря информационным обменам данными между разными системами. От претендентов потребуется только обращение о ее назначении в "Дії".

У Министерства соцполитики уже есть положительный опыт сотрудничества с единым порталом, ведь уже запущены сервисы для внутренне переселенцев, можно оформить четыре соцуслуги для семей с детьми.

Ведомство рассчитывает, что уже с нового года заработает проект по внедрению базовой социальной помощи в пилотном виде. Ключевая цель введения помощи — борьба с бедностью и помощь тем, кто особенно нуждается в государственной поддержке.

Кто получит право на помощь и какой ее размер

Соответствующая программа ориентирована на следующие категории населения:

  • одиноких матерей;
  • многодетных и малообеспеченных семей;
  • пенсионеров;
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • других граждан, не имеющих достаточного дохода для обеспечения базовых нужд.

Размер пособия будет составлять 4,5 тыс. гривен на одного человека (для первого члена семьи, для каждого следующего — по 70% от базовой величины, то есть 3,15 тыс. гривен)

Ожидается, что сумму пособия будут рассчитывать как разницу между общим доходом семьи и базовой величиной на каждого члена семьи. Если совокупный доход семьи на одного человека будет меньше установленной базовой величины, то разницу будут компенсировать за счет социальной помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в Винницкой и Днепропетровской областях доступна денежная помощь на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будут предоставляться в течение шести месяцев.

Также мы писали, что действует правительственная программа "Ребенок не один", предусматривающая финподдержку временно удерживающих детей семей, оставленных без родительской опеки. Максимально выплачивают на детей по 3,5 прожиточных минимума.

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