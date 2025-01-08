Нацкешбек за купівлю товарів — у Дії назвали причини, чому нема компенсацій

Українські товари у руках. Фото: madeinukraine.gov.ua

Українці скаржаться на ненарахування компенсацій на картки "Національного кешбеку" за купівлю українських товарів. Громадяни стверджують, що всі товари входять до відповідного списку, однак кешбек надходить лише за частину з них.

Про це йдеться на сторінці порталу державних послуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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Відсутність компенсацій за держпрограмою "Нацкешбек"

В рамках дії програми "Нацкешбек" громадянам мають нараховувати компенсації за купівлю товарів українського виробництва у 10%. Максимально за місяць — до 3 тис. грн. Відповідні товари маркують спеціальними позначками на полицях та цінниках, можна скористатися сканером штрихкодів у "Дії". Однак, навіть товари зі списку обходяться клієнтам у повну суму.

Так, в одному з коментарів жінка розповіла, що кешбек не нарахувався ще жодного за останній тиждень, починаючи з 31 грудня. Також за минулий період не надійшли компенсації за товари, які беруть участь у програмі і придбані у торгівельних мережах — учасниках програми.

"Всі вони були перевірені на сайті madeinukraine", — йдеться у повідомленні на сторінці "Дія" в соцмережі.

Скриншот. Джерело: Дія у соцмережах

Інші громадяни пишуть аналогічні скарги. Зокрема, проблеми з нарахуванням кешбеку спостерігається не тільки в магазинах, а й в аптеках. Люди купують в надії заощадити, а в підсумку — платять повну суму.

"Зверніть увагу на партнера Аптека 9·1·1, який не виконує свої зобов'язання за програмою Національний кешбек! Здійснював покупку різних препаратів, за які має нараховуватись даний кешбек (перевіряв через Дію, як ліки, так і партнера) в 5 різних аптеках і нарахування відбулось лише за 1 покупку!", — наголошується у коментарі одного з користувачів.

Скриншот. Джерело: Дія у соцмережах

У чому можуть бути причини з ненарахуванням кешбеку

У "Дії" перепрошують за створені незручності і радять перевірити кілька моментів, через які міг не нарахуватися кешбек:

каса магазину, де здійснювалась покупка, могла бути не налаштована для участі в програмі;

придбаний товар не зареєстрований у програмі. Це можна перевірити на сайті в переліку виробників і товарів або за допомогою сканера штрих-кодів в мобільному застосунку "Дія". Сканер розташований у правому нижньому кутку розділу "Національний кешбек";

маркування "Зроблено в Україні" на товарі не є обов’язковим і не гарантує, що він бере участь в програмі Нацкешбек;

продавець, у якого була зроблена покупка, не зареєстрований у програмі. Перевірити можна у списку продавців на сайті, щоб впевнитись, що магазин бере участь у програмі;

стався збій у роботі терміналу.

"Нам прикро, що сталася така ситуація. Нам дуже хочеться бути підтримкою для користувачів і допомагати з вирішенням усіх питань. Проте Дія виконує лише роль технічного адміністратора програми та відображає дані з інформаційної системи "Зроблено в Україні". Ймовірно, під час вашої покупки каса магазину не була налаштована для роботи з програмою Національний кешбек або стався тимчасовий збій у роботі терміналу", — йдеться у поясненні.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомляли, якщо не було кешбеку, а покупець перевірив товар сканером штрих-кодів у мобільному застосунку "Дія" і він відповідав умовам, то є лише два пояснення таких проблем. Зокрема, причина може бути безпосередньо в касі магазину.

Також ми писали, що "Укрпошта" приєдналась також до держпрограми "Національний кешбек". Українці можуть чекати на повернення 10% компенсацій з оплати товарів та послуг.