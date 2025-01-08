Нацкешбэк за покупку товаров — в Дії назвали причины, почему нет компенсаций

Украинские товары в руках. Фото: madeinukraine.gov.ua

Украинцы жалуются на неначисление компенсаций на карты "Национального кешбэка" за покупку украинских товаров. Граждане утверждают, что все товары входят в соответствующий список, однако кешбэк приходит лишь за часть из них.

Об этом говорится на странице портала государственных услуг "Дія" в соцсети Facebook.

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Отсутствие компенсаций по госпрограмме "Нацкешбэк"

В рамках действия программы "Нацкешбэк" гражданам должны начислять компенсации за покупку товаров украинского производства в 10%. Максимально за месяц — до 3 тыс. грн. Соответствующие товары маркируют специальными пометками на полках и ценниках, можно воспользоваться сканером штрихкодов в "Дії". Однако, даже товары из списка обходятся клиентам в полную сумму.

Так, в одном из комментариев женщина рассказала, что кешбэк не начисляли ни единого раза за последнюю неделю, начиная с 31 декабря. Также за прошедший период не пришли компенсации за товары, участвующие в программе и приобретенные в торговых сетях — участниках программы.

"Все они были проверены на сайте madeinukraine", — говорится в сообщении на странице "Дія" в соцсети.

Скриншот. Источник: Дія в соцсетях

Другие граждане пишут аналогичные жалобы. В частности, проблемы с начислением кешбэка наблюдается не только в магазинах, но и в аптеках. Люди покупают в надежде сэкономить, а в итоге — платят полную сумму.

"Обратите внимание на партнера Аптека 9·1·1, который не выполняет свои обязательства по программе Национальный кэшбэк! Осуществлял покупку различных препаратов, за которые должен начисляться данный кешбэк (проверял через Дію, как лекарства, так и партнера) в 5 разных аптеках и начисление состоялось только за 1 покупку!", - говорит один из пользователей.

Скриншот. Источник: Дія в соцсетях

В чем могут быть причины с неначислением кешбэка

В "Дії" приносят извинения за созданные неудобства и советуют проверить несколько моментов, из-за которых мог не начислиться кешбэк. А именно:

касса магазина, где совершалась покупка, могла быть не настроена для участия в программе;

приобретенный товар не зарегистрирован в программе. Это можно проверить на сайте в перечне производителей и товаров или с помощью сканера штрих-кодов в мобильном приложении "Дія". Сканер расположен в правом нижнем углу раздела "Национальный кешбэк";

маркировка "Сделано в Украине" на товаре не является обязательной и не гарантирует, что он участвует в программе Нацкешбэк;

продавец, у которого была сделана покупка, не зарегистрирован в программе. Проверить можно в списке продавцов на сайте, чтобы убедиться, что магазин участвует в программе;

произошел сбой в работе терминала.

"Нам жаль, что произошла такая ситуация. Нам очень хочется быть поддержкой для пользователей и помогать с решением всех вопросов. Однако Дія выполняет лишь роль технического администратора приложения и отображает данные из информационной системы "Сделано в Украине". Вероятно, во время вашей покупки касса магазина не была настроена для работы с программой Национальный кешбэк или произошел временный сбой в работе терминала", — говорится в пояснении.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщали, если не было кешбэка, а покупатель проверил товар сканером штрих-кодов в мобильном приложении "Дія" и он отвечал условиям, то есть только два объяснения таких проблем. В частности, причина может быть непосредственно в кассе магазина.

Также мы писали, что "Укрпочта" присоединилась к госпрограмме "Национальный кешбэк". Украинцы могут ожидать возврата 10% компенсаций по оплате товаров и услуг.