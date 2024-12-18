Нацкешбек на Укрпошті — як отримувати компенсації від держави

Відділення пошти. Фото: Укрпошта

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" приєднався до держпрограми "Національний кешбек" з повернення компенсацій громадянам. Там українці зможуть також отримувати по 10% кешбеку з оплати товарів та послуг.

Про це розповіли у Міністерстві економіки.

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Як зазначають у відомстві, громадяни зможуть отримувати компенсації за поштові послуги та товари, оскільки компанія також виступає як торгівельна платформа. За покупки держава буде нараховувати 10% кешбеку на картку "Нацкешбек".

"Це ще один крок до того, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, відчував підтримку держави", — заявили в Мінекономіки.

Клієнти поштової компанії, які долучилися до програми "Нацкешбек", матимуть змогу:

одержувати компенсації за купівлю товарів українських виробників у відділеннях Укрпошти (програма охоплює більш ніж 350 товарів, куди входять поштові марки, продукти, побутові засоби);

накопичувати кошти для використання на оплату поштових, комунальних послуг, мобільного зв’язку, передплату видань підтримку армії.

"Приєднавшись до програми "Національний кешбек", ми даємо нашим клієнтам можливість робити більше: підтримувати українських виробників, заощаджувати кошти на поштових товарах, допомагати ЗСУ та долучатися до соціальних ініціатив", — повідомили в Укрпошті.

Як одержувати компенсації від держави

Для того, щоб отримати кешбек, громадяни мають:

подати заявку через банківський застосунок, який бере участь у програмі, чи у відділенні банку. Йдеться про низку фінустанов: ПриватБанк, Ощадбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, monobank, Укргазбанк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк, Кліринговий Дім, Райффайзен;

обрати картки, з яких буде здійснюватися оплата покупок;

надати дозвіл банку на передачу даних про транзакції карток у магазинах, які стали учасниками програми;

відкрити фізичну/віртуальну картку "Нацкешбек", куди будуть надходити кошти кешбеку за програмою;

у "Дії" в розділі "Сервіси" знайти картку для виплат "Нацкешбек" банку-партнера;

слідкувати за нарахуванням кешбеку у "Дії".

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку іноді оголошують акції з нарахування кешбеку. Однак, не всі клієнти задоволені, адже банк по-різному застосовує ідентичні офіційні правила акцій з повернення грошей.

Також ми писали, що в уряді надіслали банкам пояснення щодо двох програм "Зимова єПідтримка" та "Нацкешбек". Там заявили про недоцільність надмірного розкриття банківських даних.