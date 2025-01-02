Нацкешбэк — известно, почему не приходят компенсации за покупку товаров

Виртуальная карточка Нацкешбэка. Фото: adm.dp.gov.ua

Украинцы жалуются на проблемы на кассах с начислением компенсаций на карты "Национального кешбэка" за покупку отечественных товаров. Представители Министерства цифровой трансформации дали пояснения.

Об этом говорится на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Непоступление компенсаций по программе "Нацкешбэк"

Как известно, в рамках действия программы "Национальный кешбэк" гражданам начисляют за покупку товаров украинского производства компенсации в 10%. Максимально возвращают средства до 3 тыс. гривен.

Такие товары маркируют спецметками на полках и ценниках для того, чтобы покупатели могли самостоятельно ориентироваться. Кроме того, если действует программа "Нацкешбек" в магазине, размещают наклейки на витринах на входе. Также для проверки продуктов и товаров можно использовать сканер штрих-кодов в "Дії".

Однако на практике оказалось, что иногда приобретенные товары обходятся в полную сумму, то есть без компенсаций.

Так, на странице в соцсети появились комментарии, где граждане жалуются на непоступление кешбэка, хотя товары были в списке. Это произошло в двух разных магазинах во время подготовки к празднованию Нового года.

"Добрый день. Что с "Нацкешбэком"? Все соблюдено. Платила с карточек подключенных к кешбэку. Проверила, что товары входят в перечень. Но с 30 декабря они так и не зачислены. Покупки в маркетах АТБ и Варус", — говорится в сообщении.

На аналогичные проблемы жалуются и другие граждане на странице "Дія" в соцсети.

Почему могут не приходить компенсации

Как пояснили представители Министерства цифровой трансформации, если покупатель проверил товар сканером штрих-кодов в мобильном приложении "Дія" и он соответствовал условиям, а продавец подключен к программе, на это есть два объяснения. А именно:

в момент совершения покупки касса магазина не была подстроена к программе Нацкешбэк;

произошел сбой в работе терминала.

В Минцифре напомнили, что "Дія" является техническим администратором услуги и только отображает информацию о начисленном кешбэке в приложении, которую им передает система "Сделано в Украине".

Все данные о транзакциях обрабатываются банком и передаются для начисления кешбэка в специально созданную информационно-коммуникационную систему, принадлежащую Министерству экономики.

"Надеемся, что в следующий раз все будет хорошо... Если условия соблюдены, то кешбэк успешно начислится и вы увидите его в приложении "Дія"... Подобные ситуации уже наблюдались. Наши партнеры сейчас изучают их", — добавили в ведомстве.

Скриншот. Источник: "Дія" в соцсетях

Ранее мы писали, что некоторые граждане не могут получить 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка". Из-за сбоя в госреестрах не высвечиваются свидетельства о рождении.

Также сообщалось, что часть украинцев, имеющих карты "Нацкешбэка" для зачисления 1 тыс. гривен помощи, может ожидать досадная новость. Речь идет о блокировании счетов тем, кто имеет задолженность.