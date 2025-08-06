В Україні нова схема обману через SMS від Укрпошти — що треба знати

Людина читає повідомлення на телефоні. Фото: Unsplash

В Україні шахраї активізували небезпечну схему, під час якої вони надсилають громадянам SMS-повідомлення нібито від імені Укрпошти та просять підтвердити адресу доставлення. Та насправді користувачів перенаправляють на фішинговий сайт і можуть викрасти їхні особисті дані.

Про це попередили у Центрі протидії дезінформації у Telegram.

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Експерти пояснили, що у повідомленнях, які розсилають шахраї, є текст з проханням вказати адресу, на яку мають доставити товар, та посилання, яке веде на фейковий сайт.

Шахраї надсилають українцям повідомлення нібито від Укрпошти. Фото: ЦПД/Telegram

"Якщо користувач перейде за ним і введе свої дані — вони можуть потрапити до рук зловмисників", — йдеться у повідомленні.

Українців закликають бути особливо пильними й не відкривати сумнівні посилання.

Як розпізнати шахрайство

Розпізнати, що вам написали шахраї, доволі легко, адже вони надсилають невірну адресу Укрпошти. Так, офіційний сайт поштового оператора має таку назву — ukrposhta.ua. В компанії вже підтвердили, що не мають жодного стосунку до таких розсилань.

"Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери у лінку говорять про шахрайство", — зауважили на Укрпошті.

Там також пояснили, що українцям не слід відкривати подібні повідомлення, вводити свої дані та надавати їх стороннім особам.

Нагадаємо, що українцям на смартфони щодня приходять десятки різних повідомлень, але не усі вони є безпечними. Ми пояснювали, які SMS краще видаляти одразу.

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