В Украине новая схема обмана через SMS от Укрпошты — что надо знать

Человек читает сообщения на телефоне. Фото: Unsplash

В Украине мошенники активизировали опасную схему, во время которой они присылают гражданам SMS-сообщения якобы от имени Укрпошты и просят подтвердить адрес доставки. Но на самом деле пользователей перенаправляют на фишинговый сайт и могут похитить их личные данные.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации в Telegram.

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Эксперты объяснили, что в сообщениях, которые рассылают мошенники, есть текст с просьбой указать адрес, на который должны доставить товар, и ссылка, которая ведет на фейковый сайт.

Мошенники присылают украинцам сообщения якобы от Укрпочты. Фото: ЦПД/Telegram

"Если пользователь перейдет по ним и введет свои данные — они могут попасть в руки злоумышленников", — говорится в сообщении.

Украинцев призывают быть особенно бдительными и не открывать сомнительные ссылки.

Как распознать мошенничество

Распознать, что вам написали мошенники, довольно легко, ведь они присылают неверный адрес Укрпошты. Так, официальный сайт почтового оператора называется так — ukrposhta.ua. В компании уже подтвердили, что не имеют никакого отношения к таким рассылкам.

"Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве", — отметили в Укрпоште.

Там также объяснили, что украинцам не следует открывать подобные сообщения, вводить свои данные и предоставлять их посторонним лицам.

Напомним, что украинцам на смартфоны ежедневно приходят десятки различных сообщений, но не все они являются безопасными. Мы объясняли, какие SMS лучше удалять сразу.

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