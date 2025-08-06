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Главная Финансы Украинцам назвали хитрую схему мошенников — при чем тут Укрпошта

Украинцам назвали хитрую схему мошенников — при чем тут Укрпошта

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 17:10
В Украине новая схема обмана через SMS от Укрпошты — что надо знать
Человек читает сообщения на телефоне. Фото: Unsplash

В Украине мошенники активизировали опасную схему, во время которой они присылают гражданам SMS-сообщения якобы от имени Укрпошты и просят подтвердить адрес доставки. Но на самом деле пользователей перенаправляют на фишинговый сайт и могут похитить их личные данные.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации в Telegram.

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Эксперты объяснили, что в сообщениях, которые рассылают мошенники, есть текст с просьбой указать адрес, на который должны доставить товар, и ссылка, которая ведет на фейковый сайт.

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Мошенники присылают украинцам сообщения якобы от Укрпочты. Фото: ЦПД/Telegram

"Если пользователь перейдет по ним и введет свои данные — они могут попасть в руки злоумышленников", — говорится в сообщении.

Украинцев призывают быть особенно бдительными и не открывать сомнительные ссылки.

Как распознать мошенничество

Распознать, что вам написали мошенники, довольно легко, ведь они присылают неверный адрес Укрпошты. Так, официальный сайт почтового оператора называется так — ukrposhta.ua. В компании уже подтвердили, что не имеют никакого отношения к таким рассылкам.

"Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве", — отметили в Укрпоште.

Там также объяснили, что украинцам не следует открывать подобные сообщения, вводить свои данные и предоставлять их посторонним лицам.

Напомним, что украинцам на смартфоны ежедневно приходят десятки различных сообщений, но не все они являются безопасными. Мы объясняли, какие SMS лучше удалять сразу.

Узнавайте также, какие странные сообщения могут получить абоненты мобильного оператора Киевстар.

Укрпошта мошенничество почта фишинг мошенники
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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