SIM-карти Київстару — яку схему обману вигадали шахраї

Дівчина розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Шахраї вигадали новий обман, який може обернутися фінансовими негараздами для простих українців. Так, аферисти від імені мобільного оператора Київстар телефонують громадянам та цікавляться, чи не хочуть вони обміняти свою SIM-картку на більш сучасну.

Про такий випадок розповів на своїй сторінці у соціальні мережі Facebook Віктор Кіпчарський.

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Детальніше про ситуацію

За словами Віктора Кіпчарського, нещодавно він отримав дивний дзвінок: людина, яка йому телефонувала, назвалася представником Київстару та запитала, чи не планує він наступного року змінити свою SIM-картку на нову, більш сучасну.

Допис Віктора Кіпчарсього про дзвінок від Київстара. Скриншот: Facebook

Чоловік запідозрив, що тут щось не те, оскільки час від часу він отримує повідомлення від своїх друзів, у яких вони просять "закинути на картку гроші". Та згодом виявляється, що їх акаунти у соціальних мережах були зламані.

Тож він вирішив подзвонити на гарячу лінію Київстару за номером 466 та поцікавитися, чи справді йому телефонував представник мобільного оператора.

"Вони таких опитувань не проводять, а номер, з якого був дзвінок, не належить жодній із їхніх служб", — повідомили чоловікові в компанії.

У коментарі редакції Новини.LIVE у Київстарі зазначили, що подібні дзвінки, ймовірно, здійснюють саме шахраї.

"Заміна SIM-карти відбувається у магазині Київстар. Не пригадуємо, щоб такі пропозиції озвучувалися під час телефонного дзвінка", — підкреслили в компанії.

Там також порадили абонентам одразу повідомляти про схожі випадки компанію.

Нагадаємо, українці активно переносять номери від одного мобільного оператора до іншого. Найчастіше громадяни підключалися до компанії lifecell — у червні так вчинили 11 тисяч абонентів.

Також ми розповідали, яку максимальну суму можна вносити на мобільний рахунок. Так, абоненти Vodafone можуть поповнити свій рахунок одразу на 15 тисяч гривень.