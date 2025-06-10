Пенсии в Украине — какие есть варианты увеличения будущих выплат

Женщина с документами за компьютером. Фото: Freepik

В Украине средний размер пенсии составляет 5,78 тыс. грн, что на около 400 грн больше по сравнению с показателем прошлого года. Для тех, кто хочет получать более высокие выплаты, существуют действенные варианты увеличения будущей пенсии.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Способы по увеличению размера пенсии

Вариант №1

По информации ПФУ, первый вариант увеличения пенсии касается тех граждан, у которых в запасе есть много лет до появления права выхода на заслуженный отдых. Он заключается в поиске официальной работы с высокой заработной платой, от которой и зависит размер будущей пенсионной выплаты. Однако гражданам предпенсионного возраста сделать это будет сложнее.

Вариант №2

Также нормами законодательства предусмотрен еще один действенный способ повлиять на окончательный размер пенсии благодаря исключению "невыгодных" периодов работы. Для этого необходимо перед подачей документов на назначение пенсии проконсультироваться со специалистами Пенсионного фонда. Речь идет об исключении периодов, когда гражданин получал низкую официальную заработную плату. Соответствующий способ подходит тем, кто имеет большое количество стажа.

Вариант №3

Увеличение размера пенсии за счет более позднего выхода на заслуженный отдых. По правилам, каждый дополнительный месяц отказа от пенсионных выплат будет добавлять к ее конечному размеру 0,5%. В частности, если переработка превысит пять лет (60 месяцев), то объем доплаты возрастет до 0,75% ежемесячно. То есть граждане могут самостоятельно определять, когда именно им лучше выйти на заслуженный отдых.

Для выхода на пенсию нужно иметь достаточное количество стажа. Если человек должен был выйти на пенсию в 60 лет, а вышел в 66-ть, то объем пенсионной выплаты возрастет на 39%.

Однако стоит помнить, что страховой стаж в Украине повышается дополнительно по одному году. В 2025-м для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 32 года стажа. А также нужно:

- от 22 до 32 лет стажа — чтобы оформить пенсию в 63 года;

- 15-22 года стажа — чтобы выйти на пенсию в 65 лет.

Вариант №4

Самостоятельная уплата единого социального взноса (ЕСВ). Если гражданин работает на минимальную заработную плату, то может сам доплатить взнос.

Сейчас "минималка" составляет 8 тыс. грн и работодатель оплачивает взнос в 22%. Однако, если есть возможность платить дополнительно самому такой же размер, тогда при назначении пенсии будет считаться, что человек заработал вдвое больше.

Вариант №5

Увеличение размера пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. На портале Пенсионного фонда предусмотрена возможность внесения средств пожертвований. Так, меценаты могут осуществлять такие виды взносов:

обезличенное пожертвование, которое будет поступать в общий фонд, после чего ПФУ распределит выплаты между всеми;

персонализированное пожертвование: благотворительные взносы разбивают на две части, откуда 70% перечислят конкретному пенсионеру, выбранному меценатом, а 30% — в общий фонд.

Напомним, в ПФУ рассказали, что время военной службы также засчитывают в страховой стаж. Такие периоды могут быть учтены в различные виды стажа для будущей пенсии военнослужащих.

Ранее мы рассказывали, что граждане могут сами проверять информацию о страховом стаже и зарплатных отчислениях на сайте ПФУ. Предусмотрена специальная инструкция для такого контроля.